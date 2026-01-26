Рейтинг@Mail.ru
В зону СВО отправили две фуры гуманитарной помощи из Алтайского края
15:27 26.01.2026
В зону СВО отправили две фуры гуманитарной помощи из Алтайского края
Две фуры гуманитарной помощи отправили участникам спецоперации из Алтайского края, сообщили в региональном отделении партии "Единая Россия". РИА Новости, 26.01.2026
РИА Новости
алтайский край, барнаул, алейск, единая россия
Надежные люди, Алтайский край, Барнаул, Алейск, Единая Россия
БАРНАУЛ, 26 янв - РИА Новости. Две фуры гуманитарной помощи отправили участникам спецоперации из Алтайского края, сообщили в региональном отделении партии "Единая Россия".
"Крупную партию гуманитарной помощи отправили из Барнаула в зону СВО. Две фуры собраны по запросам бойцов с передовой, в том числе военнослужащих 35-й отдельной мотострелковой бригады из Алейска, активистами волонтерского движения "СИБИРЬ СВОих не бросает" и благотворительным фондом "ЗА СВОих" при содействии фонда "Есть решение" и депутата АКЗС, единоросса Максима Банных", - говорится в сообщении.
Отмечается, что поддержка участников СВО ведется давно. Только за прошлый год при поддержке фонда "Есть решение" в зону спецоперации было направлено девять фур и два автовоза.
"Это около 300 тонн гуманитарной помощи и специальной техники, включая автомобили, квадрокоптеры и средства связи", - подчеркивают в отделении.
Работа прифронтового госпиталя - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
"Для меня это гражданская война". Как врач из Москвы помогает фронту
