Суд приступил к рассмотрению дела о хищениях у юрлица "Россетей"

Мещанский суд в мае 2024 года сообщал о том, что под арест отправлены гендиректор ООО "КМ Групп" Алексей Лаптев, гендиректор ООО "Русфактор холдинг" Виктор Николаев, первый заместитель генерального директора ООО "РСК" Дилшад Рзаева и Виталий Перебалин.

Тогда же в суде рассказали, что фигуранты дела создали организованную группу и разработали преступный план, "действуя из корыстных побуждений, с целью личного обогащения", похитили денежные средства у юридического лица, входящего ПАО "Федеральная сетевая компания Россети". Обвиняемые приобретали у "гарантирующего поставщика" электрическую энергию не для собственных бытовых и производственных нужд, а в целях ее продажи другим людям. В рамках договора они были должны своевременно оплачивать стоимость поставляемой электрической энергии, но соблюдали условия договора не полностью, а полученные денежные средства использовали по собственному усмотрению.