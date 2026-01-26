https://ria.ru/20260126/sud-2070382236.html
Суд отправил в СИЗО обвиняемую в убийстве своего ребенка в Москве
Суд отправил в СИЗО обвиняемую в убийстве своего ребенка в Москве - РИА Новости, 26.01.2026
Суд отправил в СИЗО обвиняемую в убийстве своего ребенка в Москве
Нагатинский суд Москвы отправил в СИЗО Александру Шалину, обвиняемую в убийстве своего малолетнего ребенка в столичной квартире, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 26.01.2026
2026-01-26T17:49:00+03:00
2026-01-26T17:49:00+03:00
2026-01-26T17:49:00+03:00
происшествия
москва
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/14/2018074532_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1517586847a6446d6abe2399453f07fb.jpg
https://ria.ru/20260125/dagestan-2070207360.html
https://ria.ru/20260120/ekaterinburg-2069134089.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/14/2018074532_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_630d9a83a9f0eb6a3d87097effb75881.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Следственный комитет России (СК РФ)
Суд отправил в СИЗО обвиняемую в убийстве своего ребенка в Москве
Суд отправил в СИЗО мать ребенка, которого нашли удушенным в квартире в Москве
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Нагатинский суд Москвы отправил в СИЗО Александру Шалину, обвиняемую в убийстве своего малолетнего ребенка в столичной квартире, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
По данным следствия, 24 января в квартире на юге столицы женщина, не желая заниматься воспитанием пятилетнего сына, посадила его в ванную и начала душить поясом от халата, погрузив его с головой в воду. Убедившись, что ребенок не подает признаков жизни, она обратилась в правоохранительные органы. Фигурантке предъявили обвинение в убийстве, с которым она согласились. По делу проведут психолого-психиатрическую экспертизу, заявил 25 января столичный главк СК
.
"Избрать в отношении Шалиной Александры меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 24 марта", - решил суд.
Женщина, перечисляя в ходе процесса детей на иждивении, оговорились.
"Один, которого убила", - сказала Шалина, смутившись.
Против своего ареста женщина не возражала.