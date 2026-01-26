Суд отправил в СИЗО обвиняемую в убийстве своего ребенка в Москве

МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Нагатинский суд Москвы отправил в СИЗО Александру Шалину, обвиняемую в убийстве своего малолетнего ребенка в столичной квартире, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

По данным следствия, 24 января в квартире на юге столицы женщина, не желая заниматься воспитанием пятилетнего сына, посадила его в ванную и начала душить поясом от халата, погрузив его с головой в воду. Убедившись, что ребенок не подает признаков жизни, она обратилась в правоохранительные органы. Фигурантке предъявили обвинение в убийстве, с которым она согласились. По делу проведут психолого-психиатрическую экспертизу, заявил 25 января столичный главк СК

"Избрать в отношении Шалиной Александры меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 24 марта", - решил суд.

Женщина, перечисляя в ходе процесса детей на иждивении, оговорились.

"Один, которого убила", - сказала Шалина, смутившись.