Рейтинг@Mail.ru
Суд отправил в СИЗО обвиняемую в убийстве своего ребенка в Москве - РИА Новости, 26.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:49 26.01.2026
https://ria.ru/20260126/sud-2070382236.html
Суд отправил в СИЗО обвиняемую в убийстве своего ребенка в Москве
Суд отправил в СИЗО обвиняемую в убийстве своего ребенка в Москве - РИА Новости, 26.01.2026
Суд отправил в СИЗО обвиняемую в убийстве своего ребенка в Москве
Нагатинский суд Москвы отправил в СИЗО Александру Шалину, обвиняемую в убийстве своего малолетнего ребенка в столичной квартире, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 26.01.2026
2026-01-26T17:49:00+03:00
2026-01-26T17:49:00+03:00
происшествия
москва
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/14/2018074532_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1517586847a6446d6abe2399453f07fb.jpg
https://ria.ru/20260125/dagestan-2070207360.html
https://ria.ru/20260120/ekaterinburg-2069134089.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/14/2018074532_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_630d9a83a9f0eb6a3d87097effb75881.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Следственный комитет России (СК РФ)
Суд отправил в СИЗО обвиняемую в убийстве своего ребенка в Москве

Суд отправил в СИЗО мать ребенка, которого нашли удушенным в квартире в Москве

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Нагатинский суд Москвы отправил в СИЗО Александру Шалину, обвиняемую в убийстве своего малолетнего ребенка в столичной квартире, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
По данным следствия, 24 января в квартире на юге столицы женщина, не желая заниматься воспитанием пятилетнего сына, посадила его в ванную и начала душить поясом от халата, погрузив его с головой в воду. Убедившись, что ребенок не подает признаков жизни, она обратилась в правоохранительные органы. Фигурантке предъявили обвинение в убийстве, с которым она согласились. По делу проведут психолого-психиатрическую экспертизу, заявил 25 января столичный главк СК.
Спасение женщины с ребенком из тонущего автомобиля - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
Мужчина, спасший женщину с ребенком в Махачкале, рассказал о произошедшем
25 января, 19:40
"Избрать в отношении Шалиной Александры меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 24 марта", - решил суд.
Женщина, перечисляя в ходе процесса детей на иждивении, оговорились.
"Один, которого убила", - сказала Шалина, смутившись.
Против своего ареста женщина не возражала.
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
В Екатеринбурге мужчина, побивший ребенка на горке, пришел в полицию
20 января, 18:53
 
ПроисшествияМоскваСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала