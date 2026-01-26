https://ria.ru/20260126/sud-2070350327.html
Суд по делу бывших замов губернатора Ростовской области начнется 28 января
Первое слушание по уголовному делу бывших заместителей губернатора Ростовской области Виктора Гончарова и Константина Рачаловского, а также экс-замминистра...
происшествия
ростовская область
вадим ванеев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101930/22/1019302220_0:93:2000:1218_1920x0_80_0_0_9538ede87f695ff289ef66480786d304.jpg
https://ria.ru/20260113/lezhnev-2067545347.html
ростовская область
происшествия, ростовская область, вадим ванеев
Происшествия, Ростовская область, Вадим Ванеев
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 янв - РИА Новости. Первое слушание по уголовному делу бывших заместителей губернатора Ростовской области Виктора Гончарова и Константина Рачаловского, а также экс-замминистра сельского хозяйства региона и предпринимателя, обвиняемых в незаконном расходовании бюджетных средств, назначено на 28 января, следует из картотеки уголовного дела.
"Судебное заседание 28 января 2025 года, 14.00", - говорится в материале.
Ранее прокуратура области утвердила обвинительное заключение по делу в отношении бывших чиновников Виктора Гончарова, Константина Рачаловского , Ольги Горбаневой и Вадима Ванеева. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются по статьям о мошенничестве и превышении должностных полномочий.
По версии следствия, в 2018 году, занимая должности первого замгубернатора Ростовской области, министра сельского хозяйства и продовольствия региона и замминистра, обвиняемые обеспечили получение субсидий группой компаний, занимающихся производством мяса птицы. Выплаты предназначались для возмещения затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, однако финансово-хозяйственное положение организаций не позволяло получить такие меры поддержки. Это повлекло незаконное расходование бюджетных средств в размере свыше 155 миллионов рублей.