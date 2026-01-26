Суд по делу бывших замов губернатора Ростовской области начнется 28 января

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 янв - РИА Новости. Первое слушание по уголовному делу бывших заместителей губернатора Ростовской области Виктора Гончарова и Константина Рачаловского, а также экс-замминистра сельского хозяйства региона и предпринимателя, обвиняемых в незаконном расходовании бюджетных средств, назначено на 28 января, следует из картотеки уголовного дела.

"Судебное заседание 28 января 2025 года, 14.00", - говорится в материале.

Ранее прокуратура области утвердила обвинительное заключение по делу в отношении бывших чиновников Виктора Гончарова, Константина Рачаловского , Ольги Горбаневой и Вадима Ванеева. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются по статьям о мошенничестве и превышении должностных полномочий.