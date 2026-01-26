https://ria.ru/20260126/sud-2070348821.html
Экс-адвокату Лялину стало плохо после оглашения приговора по делу Merlion
Экс-адвокату Лялину стало плохо после оглашения приговора по делу Merlion - РИА Новости, 26.01.2026
Экс-адвокату Лялину стало плохо после оглашения приговора по делу Merlion
Экс-адвокату Вадиму Лялину, осужденному по делу о фальсификации доказательств в отношении руководства IT-компании Merlion, стало плохо после оглашения... РИА Новости, 26.01.2026
2026-01-26T15:40:00+03:00
2026-01-26T15:40:00+03:00
2026-01-26T16:39:00+03:00
происшествия
россия
москва
алексей абрамов
борис левин
константин ромодановский
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная миграционная служба рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1a/2070361543_0:120:3176:1907_1920x0_80_0_0_84f6cd73cc6ac6d6e4121a20c26ca316.jpg
https://ria.ru/20251016/sud-2048557843.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1a/2070361543_441:0:3172:2048_1920x0_80_0_0_2bf90fa50116b56a37c6f3fa14210dc2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, москва, алексей абрамов, борис левин, константин ромодановский, следственный комитет россии (ск рф), федеральная миграционная служба рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Россия, Москва, Алексей Абрамов, Борис Левин, Константин Ромодановский, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная миграционная служба РФ, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Экс-адвокату Лялину стало плохо после оглашения приговора по делу Merlion
РИА Новости: экс-адвокату Лялину стало плохо после оглашения приговора
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Экс-адвокату Вадиму Лялину, осужденному по делу о фальсификации доказательств в отношении руководства IT-компании Merlion, стало плохо после оглашения приговора, передает корреспондент РИА Новости из зала 235-го гарнизонного военного суда.
Суд сегодня назначил шестерым подсудимым от 14 до 19 лет лишения свободы.
После оглашения приговора один из фигурантов, также находящийся под стражей, выкрикнул, что Лялину стало плохо. Обвиняемые начали поднимать Лялина на ноги. Позже один из участников процесса уточнил агентству, что в суд вызвали скорую помощь.
Лялин по совокупности с предыдущим приговором получил 14 лет колонии.
"Коммерсант" ранее сообщал со ссылкой на следствие, что подсудимые инициировали незаконное уголовное преследование совладельцев крупной IT-компании Merlion Олега Карчева, Владислава Мангутова и Алексея Абрамова
, а также экс-начальника ее службы безопасности Бориса Левина
. Фигуранты, как доказало следствие, участвовали в фабрикации доказательств, незаконных задержаниях и брали взятки.
Как выяснило РИА Новости, одним из обвиняемых по делу является бывший следователь Андрей Жирютин. Также на скамье подсудимых оказались экс-руководители в структуре столичного главка СК РФ
Сергей Ромодановский (сын многолетнего главы ФМС Константина Ромодановского
) и Рустам Юсупов, сотрудник службы контрразведывательных операций УФСБ по Москве
и области Павел Крылов
, бывший оперуполномоченный службы экономической безопасности ФСБ
Александр Бибишев и экс-адвокат Вадим Лялин.