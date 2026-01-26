Адвокат Вадим Лялин, проходящий по делу о фальсификации доказательств в отношении руководства IT-компании Merlion на оглашении приговора в 235-м гарнизонном военном суде. 26 января 2026

Адвокат Вадим Лялин, проходящий по делу о фальсификации доказательств в отношении руководства IT-компании Merlion на оглашении приговора в 235-м гарнизонном военном суде. 26 января 2026

Экс-адвокату Лялину стало плохо после оглашения приговора по делу Merlion

МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Экс-адвокату Вадиму Лялину, осужденному по делу о фальсификации доказательств в отношении руководства IT-компании Merlion, стало плохо после оглашения приговора, передает корреспондент РИА Новости из зала 235-го гарнизонного военного суда.

Суд сегодня назначил шестерым подсудимым от 14 до 19 лет лишения свободы.

После оглашения приговора один из фигурантов, также находящийся под стражей, выкрикнул, что Лялину стало плохо. Обвиняемые начали поднимать Лялина на ноги. Позже один из участников процесса уточнил агентству, что в суд вызвали скорую помощь.

Лялин по совокупности с предыдущим приговором получил 14 лет колонии.