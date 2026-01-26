https://ria.ru/20260126/sud-2070341736.html
ВС вступился за оставшегося без руки матроса, которому снизили компенсацию
ВС вступился за оставшегося без руки матроса, которому снизили компенсацию - РИА Новости, 26.01.2026
ВС вступился за оставшегося без руки матроса, которому снизили компенсацию
Верховный суд на примере матроса, оставшегося без руки, постановил, что снижать размер компенсации морального вреда без обоснования недопустимо, сообщили в... РИА Новости, 26.01.2026
2026-01-26T15:15:00+03:00
2026-01-26T15:15:00+03:00
2026-01-26T16:26:00+03:00
россия
калининградская область
новый год
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/10/2062412821_0:214:3169:1996_1920x0_80_0_0_b0a93b2f16b7a58484c1d65809ffc593.jpg
https://ria.ru/20260116/rossija-2068410579.html
россия
калининградская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/10/2062412821_193:0:2922:2047_1920x0_80_0_0_4a269eb8b193197c5a6681563812a2db.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, калининградская область, новый год, происшествия
Россия, Калининградская область, Новый год, Происшествия
ВС вступился за оставшегося без руки матроса, которому снизили компенсацию
ВС РФ вступился за оставшегося без руки и отсудившего лишь 2 млн руб матроса
МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Верховный суд на примере матроса, оставшегося без руки, постановил, что снижать размер компенсации морального вреда без обоснования недопустимо, сообщили в пресс-службе инстанции.
Поводом для этого стал иск жителя Калининградской области
, который получил травмы, когда работал на танкере. При подъеме спасательной шлюпки оборвался металлический трос, из-за чего матрос лишился руки и получил травму позвоночника. Ему установили инвалидность III группы, он утратил возможность продолжать прежнюю работу и вести привычный образ жизни.
Причиной аварии суды признали некачественный ремонт судна, нарушения при проведении экспертизы технической безопасности, допущенные заводом, а также недостаточный контроль со стороны соответствующих структур.
Матрос потребовал выплатить ему компенсацию морального вреда в размере семь миллионов рублей, но добился взыскания только двух миллионов.
"Верховный суд России
, рассмотрев жалобу потерпевшего, указал, что суды, определяя ко взысканию в пользу истца компенсацию морального вреда, не обосновали, почему пришли к выводу о том, что сумма два миллиона рублей, которая значительно ниже заявленной, является достаточной для компенсации причиненных истцу по вине ответчиков нравственных страданий, и не привели обоснования снижения такой суммы", — пояснили в пресс-службе.
Дело направили на новое рассмотрение.