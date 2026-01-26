Рейтинг@Mail.ru
ВС вступился за оставшегося без руки матроса, которому снизили компенсацию - РИА Новости, 26.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:15 26.01.2026 (обновлено: 16:26 26.01.2026)
https://ria.ru/20260126/sud-2070341736.html
ВС вступился за оставшегося без руки матроса, которому снизили компенсацию
ВС вступился за оставшегося без руки матроса, которому снизили компенсацию - РИА Новости, 26.01.2026
ВС вступился за оставшегося без руки матроса, которому снизили компенсацию
Верховный суд на примере матроса, оставшегося без руки, постановил, что снижать размер компенсации морального вреда без обоснования недопустимо, сообщили в... РИА Новости, 26.01.2026
2026-01-26T15:15:00+03:00
2026-01-26T16:26:00+03:00
россия
калининградская область
новый год
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/10/2062412821_0:214:3169:1996_1920x0_80_0_0_b0a93b2f16b7a58484c1d65809ffc593.jpg
https://ria.ru/20260116/rossija-2068410579.html
россия
калининградская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/10/2062412821_193:0:2922:2047_1920x0_80_0_0_4a269eb8b193197c5a6681563812a2db.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, калининградская область, новый год, происшествия
Россия, Калининградская область, Новый год, Происшествия
ВС вступился за оставшегося без руки матроса, которому снизили компенсацию

ВС РФ вступился за оставшегося без руки и отсудившего лишь 2 млн руб матроса

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВерховный суд России в Москве
Верховный суд России в Москве - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Верховный суд России в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Верховный суд на примере матроса, оставшегося без руки, постановил, что снижать размер компенсации морального вреда без обоснования недопустимо, сообщили в пресс-службе инстанции.
Поводом для этого стал иск жителя Калининградской области, который получил травмы, когда работал на танкере. При подъеме спасательной шлюпки оборвался металлический трос, из-за чего матрос лишился руки и получил травму позвоночника. Ему установили инвалидность III группы, он утратил возможность продолжать прежнюю работу и вести привычный образ жизни.
Причиной аварии суды признали некачественный ремонт судна, нарушения при проведении экспертизы технической безопасности, допущенные заводом, а также недостаточный контроль со стороны соответствующих структур.
Матрос потребовал выплатить ему компенсацию морального вреда в размере семь миллионов рублей, но добился взыскания только двух миллионов.
"Верховный суд России, рассмотрев жалобу потерпевшего, указал, что суды, определяя ко взысканию в пользу истца компенсацию морального вреда, не обосновали, почему пришли к выводу о том, что сумма два миллиона рублей, которая значительно ниже заявленной, является достаточной для компенсации причиненных истцу по вине ответчиков нравственных страданий, и не привели обоснования снижения такой суммы", — пояснили в пресс-службе.
Дело направили на новое рассмотрение.
Деньги - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
В России проиндексируют более 40 пособий и компенсаций
16 января, 20:31
 
РоссияКалининградская областьНовый годПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала