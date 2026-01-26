ВС вступился за оставшегося без руки матроса, которому снизили компенсацию

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Верховный суд на примере матроса, оставшегося без руки, постановил, что снижать размер компенсации морального вреда без обоснования недопустимо, сообщили в пресс-службе инстанции.

Поводом для этого стал иск жителя Калининградской области , который получил травмы, когда работал на танкере. При подъеме спасательной шлюпки оборвался металлический трос, из-за чего матрос лишился руки и получил травму позвоночника. Ему установили инвалидность III группы, он утратил возможность продолжать прежнюю работу и вести привычный образ жизни.

Причиной аварии суды признали некачественный ремонт судна, нарушения при проведении экспертизы технической безопасности, допущенные заводом, а также недостаточный контроль со стороны соответствующих структур.

Матрос потребовал выплатить ему компенсацию морального вреда в размере семь миллионов рублей, но добился взыскания только двух миллионов.

"Верховный суд России , рассмотрев жалобу потерпевшего, указал, что суды, определяя ко взысканию в пользу истца компенсацию морального вреда, не обосновали, почему пришли к выводу о том, что сумма два миллиона рублей, которая значительно ниже заявленной, является достаточной для компенсации причиненных истцу по вине ответчиков нравственных страданий, и не привели обоснования снижения такой суммы", — пояснили в пресс-службе.