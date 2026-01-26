Суд вынес приговор фигурантам по делу Merlion

Фигуранты по делу о фальсификации доказательств в отношении руководства IT-компании Merlion на оглашении приговора в 235-м гарнизонном военном суде. 26 января 2026

МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Сроки от 14 до 19 лет лишения свободы назначил 235-й гарнизонный военный суд шести фигурантам дела о фальсификации доказательств в отношении руководства IT-компании Merlion, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Признать Ромодановского виновным… назначить ему наказание в виде 19 лет лишения свободы", - огласил приговор судья.

Ранее в ходе прений сторон обвиняемым запросили от 16 до 25 лет лишения свободы. Процесс проходил в закрытом от СМИ режиме.

Как ранее сообщал "Коммерсант" со ссылкой на следствие, подсудимые инициировали незаконное уголовное преследование совладельцев крупной IT-компании Merlion Олега Карчева, Владислава Мангутова и Алексея Абрамова , а также экс-начальника ее службы безопасности Бориса Левина . Фигуранты, как доказало следствие, участвовали в фабрикации доказательств, незаконных задержаниях и брали взятки.

Как выяснило РИА Новости, одним из обвиняемых по делу является бывший следователь Андрей Жирютин. Также на скамье подсудимых оказались экс-руководители в структуре столичного главка СК РФ Сергей Ромодановский (сын многолетнего главы ФМС Константина Ромодановского) и Рустам Юсупов, сотрудник службы контрразведывательных операций УФСБ по Москве и области Павел Крылов , бывший оперуполномоченный службы экономической безопасности ФСБ Александр Бибишев и адвокат Вадим Лялин.

По решению суда Ромодановского лишили звания подполковника полиции, Юсупова - майора юстиции, Жирютина - полковника юстиции, Бибишева - полковника запаса, Крылова - подполковника запаса. Также суд конфисковал солидарно с Ромодановского и Юсупова 109,9 миллиона рублей, соответствующие сумме полученной взятки, и постановил обратить средства в собственность государства.