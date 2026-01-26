Рейтинг@Mail.ru
Суд вынес приговор фигурантам по делу Merlion - РИА Новости, 26.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:38 26.01.2026 (обновлено: 16:32 26.01.2026)
https://ria.ru/20260126/sud-2070334488.html
Суд вынес приговор фигурантам по делу Merlion
Суд вынес приговор фигурантам по делу Merlion - РИА Новости, 26.01.2026
Суд вынес приговор фигурантам по делу Merlion
Сроки от 14 до 19 лет лишения свободы назначил 235-й гарнизонный военный суд шести фигурантам дела о фальсификации доказательств в отношении руководства... РИА Новости, 26.01.2026
2026-01-26T14:38:00+03:00
2026-01-26T16:32:00+03:00
происшествия
россия
москва
константин ромодановский
алексей абрамов
борис левин
федеральная миграционная служба рф
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1a/2070359049_0:93:3079:1825_1920x0_80_0_0_d4ed170e054c5b3d9ce961eb5a2e1f49.jpg
https://ria.ru/20260124/sledstvie-2070010180.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1a/2070359049_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_171733fd6f48823f616fdc67d9f29969.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, москва, константин ромодановский, алексей абрамов, борис левин, федеральная миграционная служба рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Россия, Москва, Константин Ромодановский, Алексей Абрамов, Борис Левин, Федеральная миграционная служба РФ, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Суд вынес приговор фигурантам по делу Merlion

Суд дал от 14 до 19 лет лишения свободы фигурантам по делу Merlion

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкФигуранты по делу о фальсификации доказательств в отношении руководства IT-компании Merlion на оглашении приговора в 235-м гарнизонном военном суде. 26 января 2026
Фигуранты по делу о фальсификации доказательств в отношении руководства IT-компании Merlion на оглашении приговора в 235-м гарнизонном военном суде. 26 января 2026 - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Фигуранты по делу о фальсификации доказательств в отношении руководства IT-компании Merlion на оглашении приговора в 235-м гарнизонном военном суде. 26 января 2026
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Сроки от 14 до 19 лет лишения свободы назначил 235-й гарнизонный военный суд шести фигурантам дела о фальсификации доказательств в отношении руководства IT-компании Merlion, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Признать Ромодановского виновным… назначить ему наказание в виде 19 лет лишения свободы", - огласил приговор судья.
Ранее в ходе прений сторон обвиняемым запросили от 16 до 25 лет лишения свободы. Процесс проходил в закрытом от СМИ режиме.
Как ранее сообщал "Коммерсант" со ссылкой на следствие, подсудимые инициировали незаконное уголовное преследование совладельцев крупной IT-компании Merlion Олега Карчева, Владислава Мангутова и Алексея Абрамова, а также экс-начальника ее службы безопасности Бориса Левина. Фигуранты, как доказало следствие, участвовали в фабрикации доказательств, незаконных задержаниях и брали взятки.
Как выяснило РИА Новости, одним из обвиняемых по делу является бывший следователь Андрей Жирютин. Также на скамье подсудимых оказались экс-руководители в структуре столичного главка СК РФ Сергей Ромодановский (сын многолетнего главы ФМС Константина Ромодановского) и Рустам Юсупов, сотрудник службы контрразведывательных операций УФСБ по Москве и области Павел Крылов, бывший оперуполномоченный службы экономической безопасности ФСБ Александр Бибишев и адвокат Вадим Лялин.
По решению суда Ромодановского лишили звания подполковника полиции, Юсупова - майора юстиции, Жирютина - полковника юстиции, Бибишева - полковника запаса, Крылова - подполковника запаса. Также суд конфисковал солидарно с Ромодановского и Юсупова 109,9 миллиона рублей, соответствующие сумме полученной взятки, и постановил обратить средства в собственность государства.
Согласно картотеке 235-го гарнизонного военного суда, уголовное дело начали слушать в апреле. Шестерым фигурантам в зависимости от роли и участия вменяются получение взяток (статья 290 УК РФ); фальсификация доказательств и результатов оперативно-разыскной деятельности (статья 303 УК РФ); организация преступного сообщества и участие в нем (статья 210 УК РФ); заведомо ложные показания, заключение эксперта, специалиста или неправильный перевод (статья 307 УК РФ).
Вадим Мошкович в суде - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
Следствие провело 20 обысков по делу основателя "Русагро"
24 января, 03:43
 
ПроисшествияРоссияМоскваКонстантин РомодановскийАлексей АбрамовБорис ЛевинФедеральная миграционная служба РФФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала