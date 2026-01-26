Дело о сбитом по приказу комбрига ВСУ Ил-76М ушло в суд

МОСКВА, 26 янв – РИА Новости. Суд в Москве заочно рассмотрит дело командира 138-й зенитно-ракетной бригады ВСУ Николая Дзямана, приказавшего в 2024 году сбить над территорией Белгородской области российский самолет Ил-76М, на борту которого находились 65 украинских военнопленных, сообщает Генпрокуратура РФ.
"В Генпрокуратуре России утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении командира 138 Днепропетровской зенитной ракетной бригады ВСУ Николая Дзямана. Он заочно обвиняется по пункту "б" части 3 статьи 205 УК РФ (совершение террористического акта)… Уголовное дело направлено во 2-й Западный окружной военный суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
Ранее пресс-служба СК РФ сообщила, что в 2024 году Дзяман отдал незаконный приказ сбить над территорией Белгородской области самолет Ил-76М ВКС России, на борту которого находились 65 украинских военнослужащих, задержанных за противодействие проведению СВО. Для удара использовался американский комплекс ПВО Patriot, что подтверждено судебными экспертизами, добавили в СК РФ.
Как добавили в ГП РФ, это было сделано с целью устрашения населения, дестабилизации деятельности органов власти России и воздействия на принятие ими решения о прекращении СВО.
Ранее Дзяман был дважды заочно приговорен в России к пожизненному сроку за теракты: по делу о сбитом в районе хутора Трудовая Армения на Кубани в феврале 2024 года самолете, когда погибли 10 членов экипажа, и по делу о потерпевших крушение в мае 2023 года двух вертолетов Ми-8, бомбардировщика Су-34 и истребителя Су-35 в Брянской области, где погибли 9 членов экипажей. Дзяман объявлен в международный розыск и заочно арестован.