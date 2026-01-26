Дело о сбитом по приказу комбрига ВСУ Ил-76М ушло в суд

МОСКВА, 26 янв – РИА Новости. Суд в Москве заочно рассмотрит дело командира 138-й зенитно-ракетной бригады ВСУ Николая Дзямана, приказавшего в 2024 году сбить над территорией Белгородской области российский самолет Ил-76М, на борту которого находились 65 украинских военнопленных, сообщает Генпрокуратура РФ.

Как добавили в ГП РФ, это было сделано с целью устрашения населения, дестабилизации деятельности органов власти России и воздействия на принятие ими решения о прекращении СВО.