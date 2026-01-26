https://ria.ru/20260126/sud-2070295014.html
Суд рассмотрит апелляции по делу об отравлении "Мистером сидром"
Суд рассмотрит апелляции по делу об отравлении "Мистером сидром" - РИА Новости, 26.01.2026
Суд рассмотрит апелляции по делу об отравлении "Мистером сидром"
Самарский областной суд 17 февраля рассмотрит апелляционные жалобы стороны защиты на приговор производителям напитка "Мистер сидр", от которого в 2023 году... РИА Новости, 26.01.2026
САМАРА, 26 янв - РИА Новости.
Самарский областной суд 17 февраля рассмотрит апелляционные жалобы стороны защиты на приговор производителям напитка "Мистер сидр", от которого в 2023 году погибли 50 человек, сообщается
в Telegram-канале судебной инстанции.
"В Самарский областной суд направлено на апелляционное рассмотрение уголовное дело по факту массового отравления "Мистер Сидром". Дело с поступившими жалобами назначено к слушанию в судебной коллегии по уголовным делам Самарского областного суда. Заседание состоится 17 февраля 2026 года в 10.00", - говорится в сообщении суда.
В сентябре 2025 года суд Самары
назначил Артему Айрапетяну и Анару Гусейнову восемь и девять лет колонии соответственно по части 3 статьи 238 УК РФ
(производство и реализация спиртосодержащей продукции группой лиц по предварительному сговору, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц).
Фигуранты для сокращения технических расходов заменили естественную технологию создания напитка и стали добавлять спирт в растворимый сок. Для этого с мая по июнь 2023 года Айрапетян купил не менее 4 тысяч литров спирта, оказавшегося ядовитым метанолом, похищенного со склада полиции. В результате употребления напитка от отравления скончались 50 человек, еще 66 пострадали.