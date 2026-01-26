Суд рассмотрит апелляции по делу об отравлении "Мистером сидром"

"В Самарский областной суд направлено на апелляционное рассмотрение уголовное дело по факту массового отравления "Мистер Сидром". Дело с поступившими жалобами назначено к слушанию в судебной коллегии по уголовным делам Самарского областного суда. Заседание состоится 17 февраля 2026 года в 10.00", - говорится в сообщении суда.

Фигуранты для сокращения технических расходов заменили естественную технологию создания напитка и стали добавлять спирт в растворимый сок. Для этого с мая по июнь 2023 года Айрапетян купил не менее 4 тысяч литров спирта, оказавшегося ядовитым метанолом, похищенного со склада полиции. В результате употребления напитка от отравления скончались 50 человек, еще 66 пострадали.