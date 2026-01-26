https://ria.ru/20260126/sud-2070251011.html
Композитор Рыбников помирился с "ВКонтакте"
Суд в Москве утвердил мировое соглашение композитора Алексея Рыбникова с соцсетью "ВКонтакте", откуда ранее он просил удалить 267 треков, говорится в судебных... РИА Новости, 26.01.2026
Культура, Россия, Алексей Рыбников
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Суд в Москве утвердил мировое соглашение композитора Алексея Рыбникова с соцсетью "ВКонтакте", откуда ранее он просил удалить 267 треков, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Изначально истец просил суд запретить "Вконтакте" создавать условия, обеспечивающие воспроизведение и доведение до всеобщего сведения его 267 музыкальных произведений. Рыбников, будучи автором и правообладателем, не давал сайту разрешение на использование треков.
Стороны в ходе рассмотрения дела пришли к мировому соглашению. Суд в середине января принял решение его утвердить "в связи с отсутствием каких-либо материально-правовых притязаний друг к другу", указано в материалах. "Истец признает, что не имеет претензий или материально-правовых требований к ответчику и третьему лицу в связи с предоставлением технической возможности для размещения третьими лицами музыкальных треков, а также в связи с удалением таких треков по указанным выше ссылкам", - цитируется в материалах текст соглашения.
В иске, в частности, речь шла о музыкальных темах из фильмов "Тот самый Мюнхгаузен", "Остров сокровищ", "Усатый нянь" и других.