"Вырвали всю челюсть": что устроила банда "черных стоматологов"

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости, Анастасия Гнединская. Вырывали по семь-девять зубов за раз, а потом уговаривали брать кредиты на их восстановление — следователи из Удмуртии разбираются в деле "черных стоматологов". В клиники в Ижевске, Набережных Челнах, Барнауле пациенты приходили на бесплатный панорамный снимок. Уходили с оголенными деснами — кто-то лишился 16 зубов, кто-то — 28. Не исключено, что здоровых. Ставили диагнозы и направляли на удаление в ряде случаев даже не врачи, а кураторы без медицинского образования, но в белых халатах.

"Можете заразить жену и ребенка"

Уже семь месяцев водитель автобуса из Набережных Челнов Андрей Муллин ест только протертую или мягкую пищу. Челюсть впала, дикция испортилась. Все это — последствия визита в разрекламированную в "автограде" стоматологическую клинику. Под надуманным предлогом ему удалили 16 зубов. И навязали кредит на 700 тысяч рублей.

Андрей не скрывает: зубы беспокоили, хотя не сказать, что сильно. "Не болели, но реагировали на горячее и холодное, оголились шейки".

В клинику он пришел 22 июня 2025 года вместе с женой. Первое впечатление — положительное: белоснежные стены, кожаные диваны, авторские фотографии, ЖК-панели.

© Фото предоставлено Андреем Муллиным После удаления всех зубов у Андрея запала челюсть © Фото предоставлено Андреем Муллиным После удаления всех зубов у Андрея запала челюсть

"Мне сделали обещанный бесплатный панорамный снимок, после чего встретившая нас куратор приняла озабоченный вид и озвучила диагноз — пародонтоз. Потом сказала, что меня срочно нужно показать главврачу — светилу стоматологии", — рассказывает пострадавший.

Муллин признается: до визита в клинику о таком заболевании слышал лишь мельком, в подробности не вдавался — считал, что это не очень серьезно. "Светило" же нарисовал картину похлеще проказы.

"Сразу начали запугивать: якобы это настолько заразно, что я не могу целовать жену и детей, мне нельзя есть с ними из одной тарелки. Только на следующий день, отойдя от шока, я посмотрел в интернете и узнал, что эта болезнь так не передается, возникает из-за патологий обмена веществ, плохой гигиены", — объясняет Андрей.

О терапии пародонтоза — лоскутных операциях или лазерном лечении — "специалист международного класса" не обмолвился. На рентгеновском снимке он перечеркнул обе челюсти Андрея красным маркером и сказал: "Зубы под удаление". Мужчине порекомендовали протез на штифтах. "Голливудскую улыбку" обещали через 20 дней, но в итоге, когда все было вырвано, сдвинули сроки на несколько месяцев.

© Фото предоставлено Андреем Муллиным Андрей Муллин до обращения в клинику © Фото предоставлено Андреем Муллиным Андрей Муллин до обращения в клинику

Тут же Андрею предложили рассрочку, которая, как он выяснил впоследствии, оказалась кредитом на 700 тысяч. Причем его зарплаты водителя автобуса для выдачи займа не хватило — пришлось привлечь жену.

На удаление верхних семи зубов и установку двух имплантов отправили в тот же день. "Я не хотел соглашаться, устал, но на меня надавили: "Вы же не хотите подвергать домашних опасности?" — цитирует Муллин сотрудников клиники.

На следующий день вырвали девять нижних — получилось 16 за два дня.

© Фото предоставлено Андреем Муллиным Так Андрей выглядит после удаления зубов © Фото предоставлено Андреем Муллиным Так Андрей выглядит после удаления зубов

Пострадавший вспоминает: последующие три недели он ел "как птенчик" — из-за опухоли рот мог открыть максимум на три сантиметра. В отверстие едва влезала ложка с кашей. Жил на обезболивающих. Говорить не мог — от отека челюсть не двигалась.

Когда немного отошел, отправился в другую стоматологию. Там сказали, что "коллеги" из раскрученной клиники выбрали неправильную тактику лечения — можно было обойтись и без тотального удаления. Если же хирурги вырывают все подчистую, пациенту сразу должны предоставить временный протез.

"Без него в лицевом аппарате происходят необратимые изменения. С этим я и столкнулся. По результатам МРТ диагностировали гипертонус жевательных мышц, в суставах из-за перенапряжения скопилась жидкость. Ужасные боли, челюсть часто заклинивает", — описывает Андрей свое сегодняшнее состояние.

© Фото предоставлено Андреем Муллиным Андрей Муллин © Фото предоставлено Андреем Муллиным Андрей Муллин

Через несколько недель он пришел в клинику с требованием исправить работу и заменить прописанный в контракте протез (готов он еще не был) на более совершенный. Но Андрею выставили дополнительный счет на 1,4 миллиона рублей. После этого Муллин написал заявление в полицию. Правда, возбудили уголовное дело только в декабре 2025-го, видимо, когда набралась критическая масса жалоб от пациентов. Причем и из других городов, где у сети были филиалы.

"Торговались как на рынке"

Один из них располагался в Ижевске. Сорокалетней Ларисе Громовой (фамилия изменена) здесь удалили все верхние зубы — оставили только два, на которых должен держаться протез.

"Я знала, что моляры у меня и правда плохие — ранее испортили мышьяком. Была не против удаления. Но на консультации выяснилось, что рвать нужно и передние зубы, которые меня вообще никогда не беспокоили. Якобы на них кисты, скоро воспаление перейдет на нервы".

Ларисе даже в рот не заглянули. Диагноз выставили на основании снимка и обследования видеокамерой. Предъявили счет — 800 тысяч. Когда женщина призналась, что для нее эта сумма неподъемная, начался торг — как на рынке.

"Куратор спросила, на какие деньги я рассчитываю. Я ответила: "400 тысяч". Она убежала и принесла договор ровно на такую сумму", — вспоминает пострадавшая.

Лариса отмечает, что к оформлению бумаг уже была никакая. "Они будто измором брали. Почти два часа тянули с печатью документов. Мне плохо стало: голова разболелась. Потом на телефон пришел код. Я едва сообщение открыла, как девушка-оператор выхватила аппарат у меня из рук и ввела цифры сама".

Лишь потом Громова поняла — это электронная подпись для заверения кредитного договора.

В итоге в тот же день ей удалили зубы на нижней челюсти. Затем на верхней. Выпустили акриловый протез за 162 тысячи рублей (в бюджетной клинике такой стоит максимум 30), который, по утверждению Ларисы, выпадал изо рта во время разговора, а также когда она пила воду. "Челюсть" несколько раз забирали на доработку, но возвращали без изменений. В результате предложили поставить импланты, но за дополнительную плату.

"Удаляли здоровые зубы"

Задержания "банды" прошли в середине декабря в четырех городах — Набережных Челнах, Ижевске, Барнауле и Москве. В столице филиалов центра не было, но здесь проживали два брата, которые, по мнению следователей, и организовали мошеннический бизнес на зубах. К слову, медицинского образования у них не было, объяснили РИА Новости в МВД по Удмуртской Республике.

© Фото : Индустриальный районный суд г. Ижевска/ВКонтакте Суд в отношении врачей стоматологической клиники "Дент-Лайн", обвиняемых в хищениях денежных средств граждан под предлогом оказания медицинских услуг © Фото : Индустриальный районный суд г. Ижевска/ВКонтакте Суд в отношении врачей стоматологической клиники "Дент-Лайн", обвиняемых в хищениях денежных средств граждан под предлогом оказания медицинских услуг

Помимо братьев, арестовали еще 15 участников преступной группировки — это врачи и так называемые кураторы. Все, кроме одной сотрудницы, находятся в СИЗО. Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество, совершенное группой лиц".

В МВД по Удмуртской Республике, где расследуется дело, РИА Новости рассказали, что в клиники пациентов заманивали путем веерного обзвона. Дальше начинали навязывать дорогостоящее, часто ненужное лечение. В некоторых случаях, обращают внимание в полиции, людям удаляли здоровые зубы. Затем подсовывали кредиты. Уйти из клиники не давали, убеждая, что лечение необходимо начать незамедлительно.

© МВД МЕДИА/Telegram Одна из стоматологических клиник, в которых навязывали стоматологические услуги © МВД МЕДИА/Telegram Одна из стоматологических клиник, в которых навязывали стоматологические услуги

В пресс-службе ведомства уточнили, что на сегодняшний день в Удмуртии 14 потерпевших. Но в процессе расследования их может стать больше — по другим пострадавшим материалы еще проходят проверку в территориальных отделах полиции. Также в Ижевск должны прийти данные из двух других регионов, где работали клиники, — здесь тоже пока собирают заявления. Потом все объединят в одно производство.

"Мы тут скидками не разбрасываемся"

Все пострадавшие, с кем РИА Новости удалось поговорить, признают, что даже не думали немедленно лечить зубы. Просто хотели прицениться. Но в итоге сдались под натиском кураторов.

Архитектор Иван Князев (имя и фамилия изменены), пришедший на прием в августе 2025-го, сразу почувствовал неладное. Стоматологического кресла в кабинете, куда его пригласили для диагностики, не было. Зато на столе лежали большой калькулятор и муляжи челюстей с патологиями — как он потом понял, для запугивания.

Куратор Галина Леонидовна была мила, но как-то невзначай начала выяснять его место работы и должность. Иван хотел взглянуть на распечатку своего панорамного снимка, но куратор выдернула лист у него из рук.

"Потом начала сыпать диагнозами: две кисты, риск воспаления нерва, плохо запломбированные каналы". Фактически именно она мне все о моем здоровье рассказала, хотя медицинского образования не имеет. До устройства в клинику занималась распространением косметики. Одно это уже может подпадать под статью 235 УК — "Незаконное занятие медицинской деятельностью", — утверждает пострадавший.

Осмотр, позднее узнал Иван, проводился с грубейшими нарушениями клинических рекомендаций. Например, поверхность зуба не высушивали. А ведь обследование на влажном зубе не позволяет отличить кариес от пигментации или выявить начальные поражения эмали — меловидные пятна.

В результате имитации диагностики у Ивана было выявлено 15 кариозных зубов. Вылечить их согласились за 485 тысяч рублей. Когда мужчина сказал, что такой суммой не располагает и что у него на иждивении мать с онкологией в терминальной стадии, куратор предложила привезти ее в клинику — "для совета".

"На меня давили: "Банк одобрил предложение только сейчас", "Мы тут скидками не разбрасываемся". В итоге я уступил", — вспоминает Князев. Потом, правда, Иван смог расторгнуть договор. Даже забрал свою медкарту. О многочисленных патологиях в ней не было ни слова — вписаны лишь гигиена полости рта и лечение одного зуба.

"Второй состав"

По словам кандидата медицинских наук, медицинского юриста Ивана Печерея, не исключено, что в действиях сотрудников клиники могут усмотреть и второй состав — "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Правда, ясно это будет только после судебно-медицинского освидетельствования. Процедура небыстрая, тем более учитывая количество пострадавших. Поэтому юрист советует пациентам, не дожидаясь точки в уголовном процессе, подавать и гражданские иски. Причем это возможно, даже если у людей на руках нет медицинской документации.

"Нужно написать исковое заявление и доказать факт того, что человек обращался в эту клинику и ему причинили ущерб. Договора на оказание услуг для этого будет достаточно", — объясняет юрист.

Далее уже суд назначает экспертизу. Печерей считает, что у пациентов, которым удалили здоровые зубы, высоки шансы получить компенсацию морального вреда. А если будет доказан тяжкий вред здоровью, то выплатить могут более миллиона рублей.

Пострадавшие из трех городов объединились в группы — всего в них около двухсот человек. Некоторые опасаются, что потерпевшими по уголовному делу их не признают. Тем более что начали приходить первые отказы.