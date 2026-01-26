https://ria.ru/20260126/ssha-2070439435.html
Иран заинтересован в соглашении с США, заявил Трамп
Иран заинтересован в соглашении с США, заявил Трамп - РИА Новости, 26.01.2026
Иран заинтересован в соглашении с США, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что Иран заинтересован в соглашении с Соединенными Штатами и нацелен на диалог с Вашингтоном. РИА Новости, 26.01.2026
2026-01-26T23:47:00+03:00
2026-01-26T23:47:00+03:00
2026-01-26T23:56:00+03:00
в мире
иран
дональд трамп
сша
вашингтон (штат)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/16/2069560598_0:311:3072:2038_1920x0_80_0_0_274561913a26ebe4a3957afa642d7841.jpg
https://ria.ru/20260126/iran-2070439805.html
иран
сша
вашингтон (штат)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/16/2069560598_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_7b57619945f11bfc08d7b28db2c9ec7c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, дональд трамп, сша, вашингтон (штат)
В мире, Иран, Дональд Трамп, США, Вашингтон (штат)
Иран заинтересован в соглашении с США, заявил Трамп
Трамп: Иран заинтересован в соглашении с США