Рейтинг@Mail.ru
Конгресс ищет выход из бюджетного кризиса из-за угрозы шатдауна, пишет CNN - РИА Новости, 26.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:16 26.01.2026
https://ria.ru/20260126/ssha-2070437531.html
Конгресс ищет выход из бюджетного кризиса из-за угрозы шатдауна, пишет CNN
Конгресс ищет выход из бюджетного кризиса из-за угрозы шатдауна, пишет CNN - РИА Новости, 26.01.2026
Конгресс ищет выход из бюджетного кризиса из-за угрозы шатдауна, пишет CNN
Американские законодатели рассматривают различные варианты финансирования министерства внутренней безопасности (МВБ) и других федеральных ведомств на фоне... РИА Новости, 26.01.2026
2026-01-26T23:16:00+03:00
2026-01-26T23:16:00+03:00
в мире
сша
миннеаполис
дональд трамп
министерство обороны сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/01/2045721789_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_70eb41c7e0f1d7071e1b76728cbf1e8e.jpg
https://ria.ru/20260122/tramp-2069625347.html
https://ria.ru/20260126/dom-2070437159.html
https://ria.ru/20260126/tramp-2070429758.html
сша
миннеаполис
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/01/2045721789_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_8edf55b97556c65f0c2137597330c1c3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, миннеаполис, дональд трамп, министерство обороны сша
В мире, США, Миннеаполис, Дональд Трамп, Министерство обороны США
Конгресс ищет выход из бюджетного кризиса из-за угрозы шатдауна, пишет CNN

CNN: конгрессмены обсуждают варианты финансирования ведомств в случае шатдауна

© AP Photo / Mark SchiefelbeinЗдание Капитолия в Вашингтоне
Здание Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Здание Капитолия в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 26 янв - РИА Новости. Американские законодатели рассматривают различные варианты финансирования министерства внутренней безопасности (МВБ) и других федеральных ведомств на фоне нарастающей угрозы частичной приостановки работы правительства, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.
По данным канала, переговоры в конгрессе резко осложнились после гибели медбрата Алекса Претти в Миннеаполисе в результате стрельбы, открытой агентом пограничной службы США. Источники телеканала отмечают, что инцидент существенно изменил политические расклады на Капитолийском холме и сделал сценарий шатдауна более вероятным.
Президент США Дональд Трамп в Давосе - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
Трамп признал, что США грозит новый шатдаун
22 января, 16:19
Как уточняют помощники законодателей, слова которых приводит канал, еще 23 января никто не ожидал остановки работы правительства, однако уже к 24 января стало ясно, что избежать кризиса может не получиться. Крайний срок утверждения финансирования истекает в пятницу, и пока признаков скорого компромисса нет, подчеркивает телеканал.
Белый дом и сенаторы-республиканцы начали предварительные консультации с демократами, пытаясь найти выход из ситуации и предотвратить закрытие большинства федеральных ведомств, однако, по словам источников канала, существенного прогресса достичь пока не удалось. Демократы, в свою очередь, требуют серьезных изменений в работе службы иммиграционного и таможенного контроля (ICE) в качестве условия поддержки пакета ассигнований, который предусматривает финансирование МВБ, Пентагона, министерства здравоохранения и социальных служб, добавляет телеканал.
"Республиканцы и Белый дом выходили на связь, но пока не предложили ни одного реалистичного решения", - заявляет каналу помощник одного из лидеров демократов в сенате.
По сведениям телеканала, среди рассматриваемых вариантов - исключение финансирования МВБ из уже принятого палатой представителей пакета из шести законопроектов и отдельное голосование по остальным расходам. Однако такой сценарий потребует согласия всех 100 сенаторов и достижения договоренностей между Белым домом и демократами, объясняет канал.
Федеральные агенты во время акции протеста в Миннеаполисе, США - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
Белый дом обвинил демократов в стрельбе в Миннеаполисе
Вчера, 23:12
Республиканцы утверждают, что изучают все возможные варианты, поскольку их ключевая цель - не допустить остановки работы ведомств, на которые приходятся около 75% федеральных расходов, при этом сами демократы пока продолжают обсуждение единого перечня требований по реформированию МВБ и ICE, заключает телеканал.
Президент США Дональд Трамп 22 января признал, что Соединенным Штатам может грозить новая остановка работы правительства из-за отсутствия согласованного бюджета.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
Трамп нецензурно выругался в адрес сенатора Круза, пишет Axios
Вчера, 21:58
 
В миреСШАМиннеаполисДональд ТрампМинистерство обороны США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала