Конгресс ищет выход из бюджетного кризиса из-за угрозы шатдауна, пишет CNN

ВАШИНГТОН, 26 янв - РИА Новости. Американские законодатели рассматривают различные варианты финансирования министерства внутренней безопасности (МВБ) и других федеральных ведомств на фоне нарастающей угрозы частичной приостановки работы правительства, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.

По данным канала, переговоры в конгрессе резко осложнились после гибели медбрата Алекса Претти в Миннеаполисе в результате стрельбы, открытой агентом пограничной службы США . Источники телеканала отмечают, что инцидент существенно изменил политические расклады на Капитолийском холме и сделал сценарий шатдауна более вероятным.

Как уточняют помощники законодателей, слова которых приводит канал, еще 23 января никто не ожидал остановки работы правительства, однако уже к 24 января стало ясно, что избежать кризиса может не получиться. Крайний срок утверждения финансирования истекает в пятницу, и пока признаков скорого компромисса нет, подчеркивает телеканал.

Белый дом и сенаторы-республиканцы начали предварительные консультации с демократами, пытаясь найти выход из ситуации и предотвратить закрытие большинства федеральных ведомств, однако, по словам источников канала, существенного прогресса достичь пока не удалось. Демократы, в свою очередь, требуют серьезных изменений в работе службы иммиграционного и таможенного контроля (ICE) в качестве условия поддержки пакета ассигнований, который предусматривает финансирование МВБ, Пентагона , министерства здравоохранения и социальных служб, добавляет телеканал.

"Республиканцы и Белый дом выходили на связь, но пока не предложили ни одного реалистичного решения", - заявляет каналу помощник одного из лидеров демократов в сенате.

По сведениям телеканала, среди рассматриваемых вариантов - исключение финансирования МВБ из уже принятого палатой представителей пакета из шести законопроектов и отдельное голосование по остальным расходам. Однако такой сценарий потребует согласия всех 100 сенаторов и достижения договоренностей между Белым домом и демократами, объясняет канал.

Республиканцы утверждают, что изучают все возможные варианты, поскольку их ключевая цель - не допустить остановки работы ведомств, на которые приходятся около 75% федеральных расходов, при этом сами демократы пока продолжают обсуждение единого перечня требований по реформированию МВБ и ICE, заключает телеканал.