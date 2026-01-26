Не менее 26 человек погибли в США из-за зимнего шторма, пишет NYP

ВАШИНГТОН, 26 янв - РИА Новости. По меньшей мере 26 человек погибли в США в последние дни из-за причин, связанных с обрушившимся на Штаты зимним штормом, в их числе расчищавшие сугробы пожилые люди и подростки, катавшиеся на санях по выпавшему снегу, зацепившись за автомобиль, сообщает New York Post.
"Как минимум 26 человек погибли, включая двух подростков, катавшихся на санях", - говорится в сообщении.
Шестнадцатилетняя девушка, которая с подругой каталась на санях, зацепившись за автомобиль, и врезалась в дерево, стала первым случаем гибели из-за связанных с погодой последствий, сообщает издание. Похожий случай произошел в штате Арканзас, где 17-летний подросток врезался в дерево во время такого же катания на санях, зацепившись за машину, говорится в сообщении.
Несколько человек погибли в Нью-Йорке, говорится в сообщении. Шестидесятилетний мужчина чистил снег у церкви и скончался, пишет издание. В штате Пенсильвания три человека в возрасте от 60 до 84 лет скончались, когда чистили снег, говорится в сообщении.
Семь человек погибли при крушении на взлете бизнес-джета в аэропорту штата Мэн, говорится в сообщении.