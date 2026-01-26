Белый дом включил в ролик про нелегалов напавшего на мужчину россиянина

ВАШИНГТОН, 26 янв - РИА Новости. Белый дом в понедельник опубликовал видео про мигрантов-нелегалов, включив в ролик напавшего на мужчину в США россиянина Вадима Улюмджиева, работавшего водителем в такси сервисе Uber, выяснило РИА Новости.

Министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм ранее заявила, что 70% нелегальных иммигрантов, арестованных ICE, были судимы или в отношении них были выдвинуты обвинения в совершении насильственных преступлений.