Белый дом включил в ролик про нелегалов напавшего на мужчину россиянина
22:19 26.01.2026 (обновлено: 22:42 26.01.2026)
https://ria.ru/20260126/ssha-2070431582.html
Белый дом включил в ролик про нелегалов напавшего на мужчину россиянина
2026-01-26T22:19:00+03:00
2026-01-26T22:42:00+03:00
в мире
сша
чарльстон
южная каролина
дональд трамп
uber
сша
чарльстон
южная каролина
в мире, сша, чарльстон, южная каролина, дональд трамп, uber
В мире, США, Чарльстон, Южная Каролина, Дональд Трамп, Uber
Белый дом включил в ролик про нелегалов напавшего на мужчину россиянина

ВАШИНГТОН, 26 янв - РИА Новости. Белый дом в понедельник опубликовал видео про мигрантов-нелегалов, включив в ролик напавшего на мужчину в США россиянина Вадима Улюмджиева, работавшего водителем в такси сервисе Uber, выяснило РИА Новости.
В ролике администрация президента США Дональда Трампа на фоне критики жестокости рейдов в отношении нелегальных мигрантов собрала кадры с телевидения в подборку нелегалов, совершивших противоправные действия. Улюмджиев обвиняется в рукоприкладстве в отношении пассажира, с кем у него возник спор по перевозке маленькой собаки.
На видео с камер парковки торгового центра в Чарльстоне, Южная Каролина, видно, как 42-летний россиянин нокаутировал клиента, который оказался главой крупной биотехнологической компании. Впоследствии пассажир подал в суд на Улюмджиева и Uber. Россиянина арестовали в мае прошлого года. Он внес залог в десять тысяч долларов за освобождение, однако его тут же задержала служба ICE для содержания в центре для нелегальных мигрантов, сообщали американские СМИ.
Улюмджиев впервые был арестован американской миграционной полицией в Калифорнии в 2022 году, но впоследствии был отпущен. Судимости у него на момент второго задержания не было.
Министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм ранее заявила, что 70% нелегальных иммигрантов, арестованных ICE, были судимы или в отношении них были выдвинуты обвинения в совершении насильственных преступлений.
В миреСШАЧарльстонЮжная КаролинаДональд ТрампUber
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
