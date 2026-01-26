Белый дом включил в ролик про нелегалов напавшего на мужчину россиянина

ВАШИНГТОН, 26 янв - РИА Новости. Белый дом в понедельник опубликовал видео про мигрантов-нелегалов, включив в ролик напавшего на мужчину в США россиянина Вадима Улюмджиева, работавшего водителем в такси сервисе Uber, выяснило РИА Новости.
В ролике администрация президента США Дональда Трампа на фоне критики жестокости рейдов в отношении нелегальных мигрантов собрала кадры с телевидения в подборку нелегалов, совершивших противоправные действия. Улюмджиев обвиняется в рукоприкладстве в отношении пассажира, с кем у него возник спор по перевозке маленькой собаки.
На видео с камер парковки торгового центра в Чарльстоне, Южная Каролина, видно, как 42-летний россиянин нокаутировал клиента, который оказался главой крупной биотехнологической компании. Впоследствии пассажир подал в суд на Улюмджиева и Uber. Россиянина арестовали в мае прошлого года. Он внес залог в десять тысяч долларов за освобождение, однако его тут же задержала служба ICE для содержания в центре для нелегальных мигрантов, сообщали американские СМИ.
Улюмджиев впервые был арестован американской миграционной полицией в Калифорнии в 2022 году, но впоследствии был отпущен. Судимости у него на момент второго задержания не было.
Министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм ранее заявила, что 70% нелегальных иммигрантов, арестованных ICE, были судимы или в отношении них были выдвинуты обвинения в совершении насильственных преступлений.
Time представил обложку, посвященную борьбе Трампа с мигрантами
10 июня 2025, 18:26