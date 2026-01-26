https://ria.ru/20260126/ssha-2070429196.html
В Белом доме рассказали о вовлеченности Трампа в украинское урегулирование
В Белом доме рассказали о вовлеченности Трампа в украинское урегулирование - РИА Новости, 26.01.2026
В Белом доме рассказали о вовлеченности Трампа в украинское урегулирование
Президент США Дональд Трамп остается глубоко вовлечен в процесс урегулирования украинского конфликта, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. РИА Новости, 26.01.2026
2026-01-26T21:53:00+03:00
2026-01-26T21:53:00+03:00
2026-01-26T21:58:00+03:00
в мире
сша
мирный план сша по украине
дональд трамп
каролин левитт
джаред кушнер
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/16/2069560598_0:311:3072:2038_1920x0_80_0_0_274561913a26ebe4a3957afa642d7841.jpg
https://ria.ru/20260126/ssha-2070429447.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/16/2069560598_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_7b57619945f11bfc08d7b28db2c9ec7c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, мирный план сша по украине, дональд трамп, каролин левитт, джаред кушнер
В мире, США, Мирный план США по Украине, Дональд Трамп, Каролин Левитт, Джаред Кушнер
В Белом доме рассказали о вовлеченности Трампа в украинское урегулирование
Белый дом: Трамп остается глубокого вовлеченным в украинское урегулирование