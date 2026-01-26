https://ria.ru/20260126/ssha-2070428604.html
В Белом доме высоко оценили переговоры по Украине в Абу-Даби
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт указала на важность состоявшихся переговоров с участием делегаций России, Украины и США. РИА Новости, 26.01.2026
В мире, Украина, Каролин Левитт, Мирный план США по Украине, Дональд Трамп, США, Абу-Даби, Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Белый дом назвал трехсторонние переговоры по Украине в Абу-Даби историческими
ВАШИНГТОН, 26 янв — РИА Новости. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт указала на важность состоявшихся переговоров с участием делегаций России, Украины и США.
"В рамках этих переговоров в минувшие выходные состоялась многосторонняя встреча, которая не получила широкого освещения в СМИ, но имела историческое значение, поскольку команде президента удалось собрать за столом переговоров представителей обеих сторон этого конфликта, чтобы приблизиться к достижению мира", — сказала она на брифинге.
В субботу в ОАЭ
завершились двухдневные закрытые обсуждения безопасности с участием представителей Москвы, Вашингтона и Киева. Стороны затронули нерешенные вопросы мирного плана США
. Российской рабочей группой руководил начальник Главного управления Генштаба ВС адмирал Игорь Костюков. Новый раунд переговоров может состояться на следующей неделе.
По данным зарубежных СМИ, инициатива Штатов включает передачу под контроль Москвы всей территории Донбасса, официальное признание его и Крыма
российскими, заморозку по большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение численности ВСУ
в два раза, а также запрет размещать на Украине
иностранные войска и оружие, способное бить вглубь территории России
.
Переговорам в Абу-Даби предшествовала встреча Владимира Путина
с американской делегацией во главе со спецпредставителем Дональда Трампа
Стивом Уиткоффом.
Как отметил помощник президента Юрий Ушаков, американцы признали: без решения территориального вопроса по формуле, согласованной в Анкоридже, рассчитывать на долгосрочное урегулирование не стоит. ВСУ должны выйти из Донбасса, это важное условие Москвы.