В Белом доме высоко оценили переговоры по Украине в Абу-Даби
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
21:51 26.01.2026 (обновлено: 22:38 26.01.2026)
В Белом доме высоко оценили переговоры по Украине в Абу-Даби
В Белом доме высоко оценили переговоры по Украине в Абу-Даби - РИА Новости, 26.01.2026
В Белом доме высоко оценили переговоры по Украине в Абу-Даби
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт указала на важность состоявшихся переговоров с участием делегаций России, Украины и США.
в мире
украина
каролин левитт
мирный план сша по украине
дональд трамп
сша
абу-даби
специальная военная операция на украине
украина
сша
абу-даби
в мире, украина, каролин левитт, мирный план сша по украине, дональд трамп, сша, абу-даби, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
В мире, Украина, Каролин Левитт, Мирный план США по Украине, Дональд Трамп, США, Абу-Даби, Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
В Белом доме высоко оценили переговоры по Украине в Абу-Даби

Белый дом назвал трехсторонние переговоры по Украине в Абу-Даби историческими

Президент ОАЭ шейх Мохаммед бин Заид Аль Нахайян принимает глав делегаций, участвующих в трехсторонних переговорах между США, Россией и Украиной в Абу-Даби
Президент ОАЭ шейх Мохаммед бин Заид Аль Нахайян принимает глав делегаций, участвующих в трехсторонних переговорах между США, Россией и Украиной в Абу-Даби - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
© REUTERS / Hamad Al Kaabi/UAE Presidential Court
Президент ОАЭ шейх Мохаммед бин Заид Аль Нахайян принимает глав делегаций, участвующих в трехсторонних переговорах между США, Россией и Украиной в Абу-Даби
ВАШИНГТОН, 26 янв — РИА Новости. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт указала на важность состоявшихся переговоров с участием делегаций России, Украины и США.
"В рамках этих переговоров в минувшие выходные состоялась многосторонняя встреча, которая не получила широкого освещения в СМИ, но имела историческое значение, поскольку команде президента удалось собрать за столом переговоров представителей обеих сторон этого конфликта, чтобы приблизиться к достижению мира", — сказала она на брифинге.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
Пентагон объяснил Европе главную вещь про русских
Вчера, 08:00

Переговоры в Абу-Даби

В субботу в ОАЭ завершились двухдневные закрытые обсуждения безопасности с участием представителей Москвы, Вашингтона и Киева. Стороны затронули нерешенные вопросы мирного плана США. Российской рабочей группой руководил начальник Главного управления Генштаба ВС адмирал Игорь Костюков. Новый раунд переговоров может состояться на следующей неделе.
По данным зарубежных СМИ, инициатива Штатов включает передачу под контроль Москвы всей территории Донбасса, официальное признание его и Крыма российскими, заморозку по большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение численности ВСУ в два раза, а также запрет размещать на Украине иностранные войска и оружие, способное бить вглубь территории России.
Национальные флаги Украины и России - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
"Вели себя плохо". В США сделали заявление о переговорах России и Украины
Вчера, 21:14
Переговорам в Абу-Даби предшествовала встреча Владимира Путина с американской делегацией во главе со спецпредставителем Дональда Трампа Стивом Уиткоффом.
Как отметил помощник президента Юрий Ушаков, американцы признали: без решения территориального вопроса по формуле, согласованной в Анкоридже, рассчитывать на долгосрочное урегулирование не стоит. ВСУ должны выйти из Донбасса, это важное условие Москвы.
Марк Рютте в ходе дискуссии с евродепутатами комитета по иностранным делам Европарламента - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
Украине придется пойти на территориальные компромиссы, заявил Рютте
Вчера, 21:23
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКаролин ЛевиттМирный план США по УкраинеДональд ТрампСШААбу-ДабиВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
