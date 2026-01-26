Рейтинг@Mail.ru
17:38 26.01.2026
Минтранс: авиасообщение в США полностью восстановится к середине недели
Минтранс: авиасообщение в США полностью восстановится к середине недели
в мире
сша
https://ria.ru/20260126/aeroflot-2070352369.html
сша
2026
Новости
в мире, сша
В мире, США
Минтранс: авиасообщение в США полностью восстановится к середине недели

Даффи: авиасообщение в США полностью восстановится к середине недели

© AP Photo / Rick BowmerСамолет авиакомпании Delta Airlines
Самолет авиакомпании Delta Airlines - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
© AP Photo / Rick Bowmer
Самолет авиакомпании Delta Airlines. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 26 янв – РИА Новости. Авиасообщение в США полностью восстановится лишь к середине недели после снежного шторма, вызвавшего массовые отмены рейсов и сбои в работе аэропортов, сообщил в понедельник министр транспорта страны Шон Даффи.
"Мы рассчитываем, что к среде сможем вернуться к нормальному расписанию (в аэропортах – ред.), однако сегодня перебои в работе (авиакомпаний - ред.) по-прежнему остаются значительными", - сказал министр в эфире телеканала CNBC.
По словам Даффи, на северо-востоке США сбои в авиасообщении могут сохраниться до конца недели, поскольку аэропортам и авиакомпаниям сложнее справляться с обледенением, образовавшимся за последние дни на фоне низких температур.
Снежная буря, бушующая в США, затронула свыше 200 миллионов человек, передал телеканал ABC. Как уточнил телеканал, тысячи авиарейсов отменены по всей территории США, тысячи домов остались без электричества, на американских дорогах образовался гололед, провоцируя рост аварий на дорогах.
Ранее портал FlightAware передавал, что более десяти тысяч рейсов отменены в США на фоне снежной бури в воскресенье.
В миреСША
 
 
