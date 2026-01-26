Минтранс: авиасообщение в США полностью восстановится к середине недели

ВАШИНГТОН, 26 янв – РИА Новости. Авиасообщение в США полностью восстановится лишь к середине недели после снежного шторма, вызвавшего массовые отмены рейсов и сбои в работе аэропортов, сообщил в понедельник министр транспорта страны Шон Даффи.

"Мы рассчитываем, что к среде сможем вернуться к нормальному расписанию (в аэропортах – ред.), однако сегодня перебои в работе (авиакомпаний - ред.) по-прежнему остаются значительными", - сказал министр в эфире телеканала CNBC

По словам Даффи, на северо-востоке США сбои в авиасообщении могут сохраниться до конца недели, поскольку аэропортам и авиакомпаниям сложнее справляться с обледенением, образовавшимся за последние дни на фоне низких температур.

Снежная буря, бушующая в США, затронула свыше 200 миллионов человек, передал телеканал ABC. Как уточнил телеканал, тысячи авиарейсов отменены по всей территории США, тысячи домов остались без электричества, на американских дорогах образовался гололед, провоцируя рост аварий на дорогах.