В США тысячи авиарейсов отменили из-за шторма
17:06 26.01.2026 (обновлено: 17:17 26.01.2026)
В США тысячи авиарейсов отменили из-за шторма
Более 4 тысяч авиарейсов отменены и почти 10 тысяч задержаны в США на фоне сильного зимнего шторма, сообщил в понедельник министр транспорта страны Шон Даффи.
В США тысячи авиарейсов отменили из-за шторма

Сотрудники аэропорта расчищают снег во время снегопада в Филадельфии
Сотрудники аэропорта расчищают снег во время снегопада в Филадельфии
ВАШИНГТОН, 26 янв - РИА Новости. Более 4 тысяч авиарейсов отменены и почти 10 тысяч задержаны в США на фоне сильного зимнего шторма, сообщил в понедельник министр транспорта страны Шон Даффи.
"Сегодня у нас уже более 4 тысяч отмен рейсов и почти 10 тысяч задержек в воздушном пространстве", — сказал Даффи в эфире телеканала CNBC.
По его словам, авиационные службы в настоящее время занимаются расчисткой взлётно-посадочных полос и их обработкой противогололёдными материалами. Ситуация осложняется кадровыми проблемами, добавил Даффи.
"У нас есть и кадровые трудности — как и у всех, многим сложно добраться до работы, и многие сотрудники аэропортов также испытывают трудности с тем, чтобы попасть на рабочие места", - сказал он.
Министр отметил, что текущий шторм носит "уникальный" характер, сочетая ледяные осадки, снег и резкое похолодание.
СМИ: в США при взлете разбился самолет, в котором находились восемь человек
