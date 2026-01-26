https://ria.ru/20260126/ssha-2070322329.html
Отмена рейсов, пробки и сугробы. Последствия снежной бури в США
Отмена рейсов, пробки и сугробы. Последствия снежной бури в США - РИА Новости, 26.01.2026
Отмена рейсов, пробки и сугробы. Последствия снежной бури в США
Мощный зимний шторм накрыл снегом большую часть США. Снежная буря затронула более 213 млн человек. В некоторых районах штатов сугробы выросли до 30 см и... РИА Новости, 26.01.2026
Мощный зимний шторм накрыл снегом большую часть США. Снежная буря затронула более 213 млн человек. В некоторых районах штатов сугробы выросли до 30 см и выше.
Из-за неблагоприятных погодных условий в стране практически остановилось авиасообщение. В общей сложности было отменено более 30 000 рейсов.
Жители Нью-Йорка массово встают на лыжи, чтобы передвигаться по улицам.
