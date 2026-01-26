Отмена рейсов, пробки и сугробы. Последствия снежной бури в США

Мощный зимний шторм накрыл снегом большую часть США. Снежная буря затронула более 213 млн человек. В некоторых районах штатов сугробы выросли до 30 см и выше.

Из-за неблагоприятных погодных условий в стране практически остановилось авиасообщение. В общей сложности было отменено более 30 000 рейсов.

Жители Нью-Йорка массово встают на лыжи, чтобы передвигаться по улицам.