Снежная буря в США затронула свыше 200 миллионов человек
Снежная буря, бушующая сейчас в США, затронула свыше 200 миллионов человек, передает телеканал ABC. РИА Новости, 26.01.2026
в мире
сша
нью-йорк (город)
