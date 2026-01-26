Рейтинг@Mail.ru
Снежная буря в США затронула свыше 200 миллионов человек
09:50 26.01.2026 (обновлено: 10:23 26.01.2026)
Снежная буря в США затронула свыше 200 миллионов человек
Снежная буря в США затронула свыше 200 миллионов человек - РИА Новости, 26.01.2026
Снежная буря в США затронула свыше 200 миллионов человек
Снежная буря, бушующая сейчас в США, затронула свыше 200 миллионов человек, передает телеканал ABC. РИА Новости, 26.01.2026
в мире
сша
нью-йорк (город)
сша
нью-йорк (город)
2026
Новости
в мире, сша, нью-йорк (город)
В мире, США, Нью-Йорк (город)
Снежная буря в США затронула свыше 200 миллионов человек

Шторм и морозы в США затронули свыше 200 миллионов человек

© РИА Новости / Алексей Алексеев | Перейти в медиабанкСнег в Нью-Йорке
Снег в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
© РИА Новости / Алексей Алексеев
Перейти в медиабанк
Снег в Нью-Йорке
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Снежная буря, бушующая сейчас в США, затронула свыше 200 миллионов человек, передает телеканал ABC.
«
"Более 200 миллионов американцев сталкиваются с чудовищным штормом и морозами", - говорится в сообщении.
Как уточняет телеканал, тысячи авиарейсов отменены по всей территории США, тысячи домов остались без электричества, на американских дорогах образовался гололед, провоцируя рост аварий на дорогах.
ABC сообщает, что в Нью-Йорке около 2,5 тысячи сотрудников коммунальных служб борются со снегом.
Ранее телеканал CNN сообщал о гибели как минимум семи человек в США на фоне морозов.
Снегопад в США - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
В США отменили более десяти тысяч рейсов из-за снежной бури
25 января, 18:02
 
В мире, США, Нью-Йорк (город)
 
 
