09:43 26.01.2026
В США отменили рекордное число рейсов со времен пандемии
В США отменили рекордное число рейсов со времен пандемии
Министр транспорта США Шон Даффи заявил, что в Соединенных Штатах зафиксировано более 11 тысяч отмен рейсов, что стало худшим показателем со времен пандемии. РИА Новости, 26.01.2026
в мире, сша
В мире, США
В США отменили рекордное число рейсов со времен пандемии

Самолет в небе. Архивное фото
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Министр транспорта США Шон Даффи заявил, что в Соединенных Штатах зафиксировано более 11 тысяч отмен рейсов, что стало худшим показателем со времен пандемии.
"Больше 11 тысяч рейсов сегодня были отменены, 17 тысяч вылетов задержаны. Это худший день по количеству отмененных рейсов со времен пандемии коронавируса", - сказал он в эфире телеканала Fox News.
При этом, Даффи отметил, что эта ситуация вызвана не только погодными условиями, но и проблемами кадрового характера в аэропортах.
Ранее портал FlightAware передавал, что более десяти тысяч рейсов отменены в США на фоне снежной бури в воскресенье.
