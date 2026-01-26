https://ria.ru/20260126/ssha-2070259068.html
В США отменили рекордное число рейсов со времен пандемии
В США отменили рекордное число рейсов со времен пандемии - РИА Новости, 26.01.2026
В США отменили рекордное число рейсов со времен пандемии
Министр транспорта США Шон Даффи заявил, что в Соединенных Штатах зафиксировано более 11 тысяч отмен рейсов, что стало худшим показателем со времен пандемии. РИА Новости, 26.01.2026
2026-01-26T09:43:00+03:00
2026-01-26T09:43:00+03:00
2026-01-26T09:43:00+03:00
в мире
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0d/1783286838_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_936e19dcc813a66820f4a22fb08f5733.jpg
https://ria.ru/20260125/kuba-2070135053.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0d/1783286838_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_c4e3e56eeab41fbf68e1d18aec5b62bc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша
В США отменили рекордное число рейсов со времен пандемии
В США за сутки отменили более 11 тысяч авиарейсов
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости.
Министр транспорта США Шон Даффи заявил
, что в Соединенных Штатах зафиксировано более 11 тысяч отмен рейсов, что стало худшим показателем со времен пандемии.
"Больше 11 тысяч рейсов сегодня были отменены, 17 тысяч вылетов задержаны. Это худший день по количеству отмененных рейсов со времен пандемии коронавируса", - сказал он в эфире телеканала Fox News.
При этом, Даффи отметил, что эта ситуация вызвана не только погодными условиями, но и проблемами кадрового характера в аэропортах.
Ранее портал FlightAware передавал, что более десяти тысяч рейсов отменены в США
на фоне снежной бури в воскресенье.