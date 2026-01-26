Рейтинг@Mail.ru
В США выбрали место встречи глав МИД G20 - РИА Новости, 26.01.2026
08:08 26.01.2026 (обновлено: 11:11 26.01.2026)
В США выбрали место встречи глав МИД G20
Город Атланта в американском штате Джорджия выбран в качестве места встречи глав МИД стран "Группы двадцати" 30-31 октября при председательстве США, сообщил... РИА Новости, 26.01.2026
В США выбрали место встречи глав МИД G20

Посол Бердыев: саммит глав МИД G20 пройдет в Атланте 30-31 октября

© AP Photo / Thomas MukoyaЛидеры стран "Группы двадцати" на пленарном заседании в день открытия саммита G20 в Йоханнесбурге, ЮАР
© AP Photo / Thomas Mukoya
Лидеры стран "Группы двадцати" на пленарном заседании в день открытия саммита G20 в Йоханнесбурге, ЮАР. Архивное фото
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Город Атланта в американском штате Джорджия выбран в качестве места встречи глав МИД стран "Группы двадцати" 30-31 октября при председательстве США, сообщил посол по особым поручениям МИД России по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев.
"Согласно информации, полученной от американского председательства, обозначена конкретная локация, в которой 30-31 октября пройдет СМИД "Группы двадцати". Таким местом станет город Атланта (штат Джорджия), - написал Бердыев в своем Telegram-канале.
По словам дипломата, в рамках совета глав МИД планируется рассмотреть вопросы глобальной повестки с акцентом на преодоление вызовов, стоящих перед международным сообществом и мировой экономической системой.
"Рассчитываем на взаимоуважительную и продуктивную дискуссию со всеми разделяющими такой сценарий членами объединения на взвешенной и объективной основе в духе поиска решений, а не конфронтации", - указал также посол.
США выступают председателем в "Группе двадцати" в 2026 году. В декабре в Вашингтоне состоялась встреча шерп стран "двадцатки", на которой российскую делегацию возглавила шерпа РФ Светлана Лукаш. Саммит лидеров государств G20 ожидается в Майами 14-15 декабря.
23.01.2026
Во Франции пройдет встреча G7 по ситуации на Украине в сфере энергетики
