В США выбрали место встречи глав МИД G20

МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Город Атланта в американском штате Джорджия выбран в качестве места встречи глав МИД стран "Группы двадцати" 30-31 октября при председательстве США, сообщил посол по особым поручениям МИД России по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев.
По словам дипломата, в рамках совета глав МИД планируется рассмотреть вопросы глобальной повестки с акцентом на преодоление вызовов, стоящих перед международным сообществом и мировой экономической системой.
"Рассчитываем на взаимоуважительную и продуктивную дискуссию со всеми разделяющими такой сценарий членами объединения на взвешенной и объективной основе в духе поиска решений, а не конфронтации", - указал также посол.
США выступают председателем в "Группе двадцати" в 2026 году. В декабре в Вашингтоне состоялась встреча шерп стран "двадцатки", на которой российскую делегацию возглавила шерпа РФ Светлана Лукаш. Саммит лидеров государств G20 ожидается в Майами 14-15 декабря.