В США выбрали место встречи глав МИД G20

По словам дипломата, в рамках совета глав МИД планируется рассмотреть вопросы глобальной повестки с акцентом на преодоление вызовов, стоящих перед международным сообществом и мировой экономической системой.

"Рассчитываем на взаимоуважительную и продуктивную дискуссию со всеми разделяющими такой сценарий членами объединения на взвешенной и объективной основе в духе поиска решений, а не конфронтации", - указал также посол.