"Ситуация ухудшается": в Штатах испугались заявлений Зеленского
05:32 26.01.2026 (обновлено: 14:42 26.01.2026)
"Ситуация ухудшается": в Штатах испугались заявлений Зеленского
"Ситуация ухудшается": в Штатах испугались заявлений Зеленского
Владимир Зеленский своими излишне требовательными и агрессивными речами может лишить Украину поддержки на Западе, заявил подполковник армии США в отставке... РИА Новости, 26.01.2026
"Ситуация ухудшается": в Штатах испугались заявлений Зеленского

Дэвис: риторика Зеленского может оттолкнуть от него союзников на Западе

© REUTERS / Romina AmatoВладимир Зеленский на экономическом форуме в Давосе
Владимир Зеленский на экономическом форуме в Давосе - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
© REUTERS / Romina Amato
Владимир Зеленский на экономическом форуме в Давосе. Архивное фото
МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Владимир Зеленский своими излишне требовательными и агрессивными речами может лишить Украину поддержки на Западе, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала Deep Dive.
"Ситуация для украинской стороны может ухудшаться. А вся эта агрессивная риторика Зеленского, безусловно, сыграет свою роль после встречи в Давосе и Абу-Даби, оттолкнув от него всех союзников", — пояснил он.
Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Вильнюсе - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
Зеленский едва не выдал себя в Литве
Вчера, 01:10
По словам эксперта, Зеленский давно оторван от реальности и чувствует воодушевление от того, что европейцы принимают все его безумные требования.
"Интересно, что он забыл, что остался нерешенным главный вопрос (территорий. — Прим. ред.), который российская сторона до сих пор считает основным. Но, кажется, Зеленского это мало волнует, ведь у него тут принятие в ЕС на носу", — заключил Дэвис.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
Глава Польши оценил желание Зеленского вступить в ЕС в 2027 году
Вчера, 01:37
В четверг Зеленский выступил с речью на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Он посвятил ее критике Европы, обвинив ту в бездействии и несамостоятельности, а также потребовал от западных союзников увеличить поддержку Украины, несмотря на заявления ряда стран, что они предпочли бы тратить деньги на своих граждан, а не на продолжение войны и подпитку украинской коррупции.
В субботу в ОАЭ завершились двухдневные закрытые обсуждения безопасности. Стороны затронули нерешенные вопросы мирного плана США. Российской рабочей группой руководил начальник Главного управления Генштаба Вооруженных сил адмирал Игорь Костюков. Новый раунд переговоров может состояться на следующей неделе.
Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Вильнюсе. 25 января 2026 - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
Зеленский высказался о переговорах в Абу-Даби
25 января, 22:01
 
В миреУкраинаСШАДавосВладимир ЗеленскийДэниел ДэвисИгорь Костюков (Генштаб)ЕвросоюзМирный план США по Украине
 
 
