"Ситуация ухудшается": в Штатах испугались заявлений Зеленского

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Владимир Зеленский своими излишне требовательными и агрессивными речами может лишить Украину поддержки на Западе, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала Deep Dive.
"Ситуация для украинской стороны может ухудшаться. А вся эта агрессивная риторика Зеленского, безусловно, сыграет свою роль после встречи в Давосе и Абу-Даби, оттолкнув от него всех союзников", — пояснил он.
Зеленский едва не выдал себя в Литве
Вчера, 01:10
По словам эксперта, Зеленский давно оторван от реальности и чувствует воодушевление от того, что европейцы принимают все его безумные требования.
В четверг Зеленский выступил с речью на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Он посвятил ее критике Европы, обвинив ту в бездействии и несамостоятельности, а также потребовал от западных союзников увеличить поддержку Украины, несмотря на заявления ряда стран, что они предпочли бы тратить деньги на своих граждан, а не на продолжение войны и подпитку украинской коррупции.
В субботу в ОАЭ завершились двухдневные закрытые обсуждения безопасности. Стороны затронули нерешенные вопросы мирного плана США. Российской рабочей группой руководил начальник Главного управления Генштаба Вооруженных сил адмирал Игорь Костюков. Новый раунд переговоров может состояться на следующей неделе.
Зеленский высказался о переговорах в Абу-Даби
25 января, 22:01