США пока не ответили на предложение России по ДСНВ, заявил Медведев
26.01.2026
00:42 26.01.2026
США пока не ответили на предложение России по ДСНВ, заявил Медведев
США пока не ответили на предложение России по ДСНВ, заявил Медведев - РИА Новости, 26.01.2026
США пока не ответили на предложение России по ДСНВ, заявил Медведев
Москва пока не получила от Вашингтона предметного официального ответа на предложение по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), сообщил... РИА Новости, 26.01.2026
США пока не ответили на предложение России по ДСНВ, заявил Медведев

Медведев: США пока не дали России предметный ответ на предложение по ДСНВ

МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Москва пока не получила от Вашингтона предметного официального ответа на предложение по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), сообщил заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
По его словам, реализация российской инициативы могла бы стать существенным вкладом в обеспечение глобальной безопасности и расширение стратегического диалога с США.
Вид на Капитолий в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
США пока не отреагировали на предложение по ДСНВ, заявил Песков
2 октября 2025, 11:31
"Однако предметного официального ответа на наше предложение мы от Вашингтона пока не получили", - сказал Медведев в интервью изданию "Коммерсант".
Срок действия ДСНВ истекает 5 февраля 2026 года. Президент РФ Владимир Путин объявил, что после истечения срока договора РФ готова продолжить в течение года придерживаться ограничений в соответствии с документом. Он пояснил, что шаги по соблюдению ограничений в соответствии с ДСНВ принесут результат, если США ответят взаимностью.
Президент США Дональд Трамп назвал инициативу Путина по ДСНВ хорошей идей, сообщал ряд СМИ. Однако в январе Трамп в интервью газете New York Times прокомментировал ситуацию с подходящим к концу сроком действия ДСНВ словами "истечет так истечет", но выразил надежду на заключение "более выгодного" соглашения, включающего Китай.
ДСНВ был подписан 8 апреля 2010 года в Праге. Документ пришёл на смену Договору о СНВ 1991 года и после вступления в силу заменил соглашение о сокращении стратегических наступательных потенциалов 2002 года.
Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
Россия ждет от США ответа на предложение по ДСНВ, заявил Шойгу
13 ноября 2025, 08:02
 
