Проблемы в стратегической сфере из-за США нарастают, заявил Медведев

МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Проблемы в стратегической сфере, вызванные дестабилизирующими действиями США, продолжают нарастать, сказал заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
В интервью изданию "Коммерсант" он предложил не спешить с прогнозами о скором возобновлении плодотворного стратегического диалога России и США, частью которого стали бы вопросы контроля над вооружениями.
"Тем более что проблемы в стратегической сфере в результате дестабилизирующих действий США лишь продолжают нарастать", - отметил Медведев, приведя в качестве одного из таких примеров планы реализации противоракетного проекта "Золотой купол для Америки".
Президент США Дональд Трамп в мае 2025 года анонсировал трехлетний план создания системы "Золотой купол" - многоуровневой системы ПРО, предназначенной для перехвата ракет, направляющихся в сторону Соединенных Штатов, - стоимостью в 175 миллиардов долларов, не раскрыв источники финансирования. Позднее он заявил, что США нужна Гренландия ради национальной безопасности, а также она важна для планируемой реализации проекта противоракетной системы.