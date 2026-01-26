Рейтинг@Mail.ru
Sputnik провел дискуссию ко Всемирному дню Образования ЮНЕСКО - РИА Новости, 26.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:15 26.01.2026
https://ria.ru/20260126/sputnik--2070356819.html
Sputnik провел дискуссию ко Всемирному дню Образования ЮНЕСКО
Sputnik провел дискуссию ко Всемирному дню Образования ЮНЕСКО - РИА Новости, 26.01.2026
Sputnik провел дискуссию ко Всемирному дню Образования ЮНЕСКО
В Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" состоялся круглый стол в формате видеомоста Москва — Рим — Манама — Каир — Джакарта на... РИА Новости, 26.01.2026
2026-01-26T16:15:00+03:00
2026-01-26T16:15:00+03:00
высшая школа экономики (вшэ)
москва
рим
манама
брикс
юнеско
sputnik
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1a/2070354809_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_bed856aba4818f4fbe2d4f61d1604948.jpg
https://ria.ru/20260122/sputnik-2069670288.html
москва
рим
манама
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1a/2070354809_62:0:1483:1066_1920x0_80_0_0_5d92ccae7f413c41c5eb8a7c5fda82a4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
высшая школа экономики (вшэ), москва, рим, манама, брикс, юнеско, sputnik
Высшая школа экономики (ВШЭ), Москва, Рим, Манама, БРИКС, ЮНЕСКО, Sputnik

Sputnik провел дискуссию ко Всемирному дню Образования ЮНЕСКО

© РИА Новости / Мария ДевахинаКруглый стол ко Всемирному дню образования ЮНЕСКО
Круглый стол ко Всемирному дню образования ЮНЕСКО - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
© РИА Новости / Мария Девахина
Круглый стол ко Всемирному дню образования ЮНЕСКО
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 26 января – РИА Новости. В Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" состоялся круглый стол в формате видеомоста Москва — Рим — Манама — Каир — Джакарта на тему: "Образование как основа устойчивого развития и международного сотрудничества", приуроченный ко Всемирному дню образования.
В мероприятии, организованном международным новостным агентством и радио Sputnik, приняли участие профессор факультета креативных индустрий Института медиа НИУ ВШЭ, советник Медиагруппы "Россия сегодня" Олег Дмитриев, вице-президент Международной федерации научных ассоциаций в области менеджмента, профессор Римского университета Тор Вергата Маттео Кристофаро, ректор университета Gulf University Моханад Альфирас, директор Азиатского центра исследований и перевода Ахмед Мустафа, а также директор по международному сотрудничеству университета Персада Хоирул Анвар.
© РИА Новости / Мария ДевахинаКруглый стол ко Всемирному дню образования ЮНЕСКО
Круглый стол ко Всемирному дню образования ЮНЕСКО - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
© РИА Новости / Мария Девахина
Круглый стол ко Всемирному дню образования ЮНЕСКО
Ректор университета Gulf University Моханад Альфирас сообщил, что в Бахрейне происходит интенсивное внедрение ИИ-технологий в сферу образования, подчеркнув, что каждая такая инициатива должна быть тщательно изучена: “Мы несем определенную ответственность перед населением наших стран в том, что касается наращивания потенциала для внедрения инноваций в повседневную жизнь”.
Вице-президент Международной федерации научных ассоциаций в области менеджмента, профессор Римского университета Тор Вергата Маттео Кристофаро отметил, что порядка 60% образовательных организаций во всем мире уже интегрировали инструменты искусственного интеллекта в свой образовательный процесс: “Искусственный интеллект помогает сгенерировать ответы для того, чтобы найти корректное решение для задачи, но для этого необходимо давать ИИ правильные промты, что все же требует подготовки в той или иной сфере”.
Профессор факультета креативных индустрий Института медиа НИУ ВШЭ, советник Медиагруппы "Россия сегодня" Олег Дмитриев отметил: “На искусственный интеллект возлагают большие надежды, но все-таки мы не должны забывать, что им управляют люди”. Подчёркивая значимость человеческого фактора в развитии ИИ, эксперт указал на то, что “без человеческого управления в сфере медиа, искусственный интеллект может принести больше вреда, чем пользы”.
© РИА Новости / Мария ДевахинаКруглый стол ко Всемирному дню образования ЮНЕСКО
Круглый стол ко Всемирному дню образования ЮНЕСКО - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
© РИА Новости / Мария Девахина
Круглый стол ко Всемирному дню образования ЮНЕСКО
Директор Азиатского центра исследований и перевода Ахмед Мустафа обратил внимание на то, что в последнем докладе ЮНЕСКО ко Всемирному дню образования особо подчеркивалась важность образования с точки зрения достижения целей устойчивого развития и содействия международному сотрудничеству. Эксперт подчеркнул важность работы в формате БРИКС+, особенно в образовательной сфере: “В контексте работы БРИКС мы должны обеспечить формирование суверенных возможностей для молодёжи, при этом стремясь достигать целей устойчивого развития в том, что касается снижения уровня молодежной безработицы”.
Директор по международному сотрудничеству университета Персада Хоирул Анвар особо отметил, что преподаватели современных высших учебных заведений должны постоянно обучаться для того, чтобы видеть и понимать все происходящие изменения в области знания и образования.
Международный день образования был провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН резолюцией от 3 декабря 2018 года, признавая важную роль образования в достижении мира и развития.
Студия информационного агентства и радио Sputnik - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
Sputnik и PBC заключили меморандум о сотрудничестве
22 января, 18:34
 
Высшая школа экономики (ВШЭ)МоскваРимМанамаБРИКСЮНЕСКОSputnik
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала