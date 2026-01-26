Sputnik провел дискуссию ко Всемирному дню Образования ЮНЕСКО

МОСКВА, 26 января – РИА Новости. В Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" состоялся круглый стол в формате видеомоста Москва — Рим — Манама — Каир — Джакарта на тему: "Образование как основа устойчивого развития и международного сотрудничества", приуроченный ко Всемирному дню образования.

В мероприятии, организованном международным новостным агентством и радио Sputnik, приняли участие профессор факультета креативных индустрий Института медиа НИУ ВШЭ, советник Медиагруппы "Россия сегодня" Олег Дмитриев, вице-президент Международной федерации научных ассоциаций в области менеджмента, профессор Римского университета Тор Вергата Маттео Кристофаро, ректор университета Gulf University Моханад Альфирас, директор Азиатского центра исследований и перевода Ахмед Мустафа, а также директор по международному сотрудничеству университета Персада Хоирул Анвар.

Ректор университета Gulf University Моханад Альфирас сообщил, что в Бахрейне происходит интенсивное внедрение ИИ-технологий в сферу образования, подчеркнув, что каждая такая инициатива должна быть тщательно изучена: “Мы несем определенную ответственность перед населением наших стран в том, что касается наращивания потенциала для внедрения инноваций в повседневную жизнь”.

Вице-президент Международной федерации научных ассоциаций в области менеджмента, профессор Римского университета Тор Вергата Маттео Кристофаро отметил, что порядка 60% образовательных организаций во всем мире уже интегрировали инструменты искусственного интеллекта в свой образовательный процесс: “Искусственный интеллект помогает сгенерировать ответы для того, чтобы найти корректное решение для задачи, но для этого необходимо давать ИИ правильные промты, что все же требует подготовки в той или иной сфере”.

Профессор факультета креативных индустрий Института медиа НИУ ВШЭ, советник Медиагруппы "Россия сегодня" Олег Дмитриев отметил: “На искусственный интеллект возлагают большие надежды, но все-таки мы не должны забывать, что им управляют люди”. Подчёркивая значимость человеческого фактора в развитии ИИ, эксперт указал на то, что “без человеческого управления в сфере медиа, искусственный интеллект может принести больше вреда, чем пользы”.

Директор Азиатского центра исследований и перевода Ахмед Мустафа обратил внимание на то, что в последнем докладе ЮНЕСКО ко Всемирному дню образования особо подчеркивалась важность образования с точки зрения достижения целей устойчивого развития и содействия международному сотрудничеству. Эксперт подчеркнул важность работы в формате БРИКС+, особенно в образовательной сфере: “В контексте работы БРИКС мы должны обеспечить формирование суверенных возможностей для молодёжи, при этом стремясь достигать целей устойчивого развития в том, что касается снижения уровня молодежной безработицы”.

Директор по международному сотрудничеству университета Персада Хоирул Анвар особо отметил, что преподаватели современных высших учебных заведений должны постоянно обучаться для того, чтобы видеть и понимать все происходящие изменения в области знания и образования.