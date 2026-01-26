Рейтинг@Mail.ru
ФСБ раскрыла документы о борьбе со спекулянтами во время блокады Ленинграда - РИА Новости, 26.01.2026
00:13 26.01.2026
ФСБ раскрыла документы о борьбе со спекулянтами во время блокады Ленинграда
ФСБ раскрыла документы о борьбе со спекулянтами во время блокады Ленинграда - РИА Новости, 26.01.2026
ФСБ раскрыла документы о борьбе со спекулянтами во время блокады Ленинграда
Сотрудники органов государственной безопасности СССР в дни блокады Ленинграда активно участвовали в поимке спекулянтов, промышлявших драгоценностями, а также... РИА Новости, 26.01.2026
ссср, ленинград, россия, лаврентий берия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), вкп(б), блокада ленинграда (1941-1944), общество
СССР, Ленинград, Россия, Лаврентий Берия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), ВКП(б), Блокада Ленинграда (1941-1944), Общество
ФСБ раскрыла документы о борьбе со спекулянтами во время блокады Ленинграда

ФСБ рассекретила документы о поимке спекулянтов во время блокады Ленинграда

МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Сотрудники органов государственной безопасности СССР в дни блокады Ленинграда активно участвовали в поимке спекулянтов, промышлявших драгоценностями, а также расхищавших продовольственные товары, об этом говорится в рассекреченных и опубликованных архивных документах ФСБ России.
Во вторник исполнится 82 года со дня полного снятия немецко-фашистской блокады Ленинграда, считающейся одним из самых драматических событий в годы Великой Отечественной войны.
