ФСБ раскрыла документы о борьбе со спекулянтами во время блокады Ленинграда

МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Сотрудники органов государственной безопасности СССР в дни блокады Ленинграда активно участвовали в поимке спекулянтов, промышлявших драгоценностями, а также расхищавших продовольственные товары, об этом говорится в рассекреченных и опубликованных архивных документах ФСБ России.

Во вторник исполнится 82 года со дня полного снятия немецко-фашистской блокады Ленинграда , считающейся одним из самых драматических событий в годы Великой Отечественной войны.

Свой вклад в оборону Ленинграда внесли сотрудники Управления Народного комиссариата внутренних дел (УНКВД) по Ленинградской области (ЛО) и городу Ленинграду. Они непосредственно участвовали в боях, в организации и проведении зафронтовой работы в тылу противника, защищали город от проникновения агентуры германской и финской военных разведок, вели борьбу с уголовной преступностью, со спекулянтами и расхитителями продуктов питания.

В конце августа 1941 года начальник УНКВД по ЛО и Ленинграду комиссар госбезопасности 3-го ранга Петр Кубаткин направил спецсообщение в Государственный комитет СССР , Ленинградский обком и горком ВКП(б) и НКВД СССР "О борьбе со спекуляцией и хищениями в городе Ленинграде". В документе сообщалось, что с началом военных действий количество хозяйственных преступлений в городе увеличилось и возник новый вид преступлений – "скупка и спекуляции всевозможными ценностями, драгоценными металлами, камнями и инвалютой".

В процессе ликвидации хищнических и спекулянтских групп сотрудниками УНКВД было изъято и передано в доход государства 8,4 тысячи золотых рублей царской чеканки, 8 килограммов золотых изделий, 209 золотых часов, 840 бриллиантов от 0,5 до 6 карат, 84 килограмма серебряных изделий, 763 тысячи рублей и 393 тысячи облигаций госзайма 1938 года.

Двадцать второго апреля 1942 года Кубаткин направил заместителю наркома внутренних дел СССР комиссару госбезопасности 3-го ранга Всеволоду Меркулову спецсообщение о борьбе ленинградской милиции и сотрудников УНКВД с хищениями продуктов питания и преступлениями, связанными с введением карточной системы. "Всего ленинградской милицией арестовано 6308 человек расхитителей социалистической собственности и спекулянтов, пытавшихся дезорганизовать торговлю, расхищавших нормированные продукты и товары. У арестованных спекулянтов и расхитителей изъято свыше 315 тонн муки, крупы, мяса и других продуктов", - подчеркивалось в документе.

В спецсообщении Кубаткина наркому внутренних дел СССР генеральному комиссару госбезопасности Лаврентию Берии от 22 марта 1942 года отмечалось, что с началом войны войска НКВД Ленинградского военного округа (ЛВО) передали в распоряжение командования Ленинградского фронта около 30 тысяч человек. Из этого числа на март 1942 года пограничные и внутренние войска НКВД потеряли более 8 тысяч человек.