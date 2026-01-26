https://ria.ru/20260126/spetsoperatsiya-2070240810.html
Операторы БПЛА "Востока" сорвали контратаку ВСУ в Запорожской области
Операторы БПЛА "Востока" сорвали контратаку ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 26.01.2026
Операторы БПЛА "Востока" сорвали контратаку ВСУ в Запорожской области
Операторы ударных беспилотников войск беспилотных систем российской группировки "Восток" сорвали контратаку ВСУ в Запорожской области, соответствующее видео... РИА Новости, 26.01.2026
2026-01-26T05:06:00+03:00
2026-01-26T05:06:00+03:00
2026-01-26T05:06:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
запорожская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/09/2060752500_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2fa12e851610d19270d4f601d0052080.jpg
https://ria.ru/20260126/spetsoperatsiya-2070240576.html
запорожская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/09/2060752500_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_31ccd097efd048a8bb6339789f5f67ea.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, запорожская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Операторы БПЛА "Востока" сорвали контратаку ВСУ в Запорожской области
Расчет БПЛА "Востока" сорвал контратаку ВСУ в Запорожской области