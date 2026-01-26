Рейтинг@Mail.ru
Операторы БПЛА "Востока" сорвали контратаку ВСУ в Запорожской области
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
05:06 26.01.2026
Операторы БПЛА "Востока" сорвали контратаку ВСУ в Запорожской области
специальная военная операция на украине
безопасность
запорожская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
запорожская область
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Операторы ударных беспилотников войск беспилотных систем российской группировки "Восток" сорвали контратаку ВСУ в Запорожской области, соответствующее видео опубликовало Минобороны РФ.
В Запорожской области расчеты войск беспилотных систем группировки "Восток" обнаружили скопление живой силы ВСУ с целью провести контратаку. Для выдвижения на передний край противник задействовал бронетехнику и автомобильный транспорт, рассчитывая под прикрытием машин быстро доставить живую силу и после этого развивать наступательные действия, подчеркнули в военном ведомстве.
"После недолгого сопровождения целей, их координаты были переданы расчётам ударных БПЛА, которые в ходе ударов уничтожили бронетранспортёр М113, БТР FV-103, автомобильную технику, а также живую силу противника. Поражение техники на маршруте сорвало попытку противника выйти в район контратаки и лишило его возможности закрепиться на данном участке", - отметили в Минобороны РФ.
Боевая работа самоходной артиллерийской установки Мста-С - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
Артиллеристы "Востока" поразили высокоточными боеприпасами опорники ВСУ
Вчера, 05:02
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьЗапорожская областьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
