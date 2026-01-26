Артиллеристы "Востока" поразили высокоточными боеприпасами опорники ВСУ

"После доразведки операторы БПЛА выполнили лазерное целеуказание для высокоточного поражения. Получив данные, расчет самоходной артиллерийской установки "Мста-С" группировки "Восток" выдвинулся на огневую позицию и нанес серию ударов управляемыми артиллерийскими боеприпасами "Краснополь". В результате высокоточного огневого воздействия сеть укрепленных опорных пунктов ВСУ была уничтожена вместе с оборудованными укрытиями и огневыми точками", - говорится в сообщении военного ведомства.