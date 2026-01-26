Артиллеристы "Востока" поразили высокоточными боеприпасами опорники ВСУ

МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Артиллеристы группировки войск "Восток" нанесли удары высокоточными боеприпасами по опорным пунктам ВСУ, сообщило Минобороны РФ.
В Минобороны РФ уточнили, что в Запорожской области расчет разведывательного БПЛА группировки войск "Восток" выявил активность противника в районе оборудованных опорных пунктов. По данным воздушной разведки, ВСУ перемещали силы между укрытиями и огневыми позициями, пытаясь укрепить участок и удерживать рубеж за счет заранее подготовленных сооружений.
"После доразведки операторы БПЛА выполнили лазерное целеуказание для высокоточного поражения. Получив данные, расчет самоходной артиллерийской установки "Мста-С" группировки "Восток" выдвинулся на огневую позицию и нанес серию ударов управляемыми артиллерийскими боеприпасами "Краснополь". В результате высокоточного огневого воздействия сеть укрепленных опорных пунктов ВСУ была уничтожена вместе с оборудованными укрытиями и огневыми точками", - говорится в сообщении военного ведомства.
По информации Минобороны РФ, удар сорвал попытку противника закрепиться на данном участке и осложнил удержание подготовленных позиций.