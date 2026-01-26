Рейтинг@Mail.ru
Артиллеристы "Востока" поразили высокоточными боеприпасами опорники ВСУ - РИА Новости, 26.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:02 26.01.2026
https://ria.ru/20260126/spetsoperatsiya-2070240576.html
Артиллеристы "Востока" поразили высокоточными боеприпасами опорники ВСУ
Артиллеристы "Востока" поразили высокоточными боеприпасами опорники ВСУ - РИА Новости, 26.01.2026
Артиллеристы "Востока" поразили высокоточными боеприпасами опорники ВСУ
Артиллеристы группировки войск "Восток" нанесли удары высокоточными боеприпасами по опорным пунктам ВСУ, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 26.01.2026
2026-01-26T05:02:00+03:00
2026-01-26T05:02:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
запорожская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/18/1961726139_0:0:3117:1753_1920x0_80_0_0_a3884b597a2323432086795f37195a47.jpg
https://ria.ru/20260126/spetsoperatsii-2070240321.html
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/18/1961726139_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_c5af0d248d7fc58f85f14d1fb35ffc28.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, запорожская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Артиллеристы "Востока" поразили высокоточными боеприпасами опорники ВСУ

Расчет "Мста-С" поразил высокоточными боеприпасами опорники ВСУ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа самоходной артиллерийской установки "Мста-С"
Боевая работа самоходной артиллерийской установки Мста-С - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Боевая работа самоходной артиллерийской установки "Мста-С". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Артиллеристы группировки войск "Восток" нанесли удары высокоточными боеприпасами по опорным пунктам ВСУ, сообщило Минобороны РФ.
В Минобороны РФ уточнили, что в Запорожской области расчет разведывательного БПЛА группировки войск "Восток" выявил активность противника в районе оборудованных опорных пунктов. По данным воздушной разведки, ВСУ перемещали силы между укрытиями и огневыми позициями, пытаясь укрепить участок и удерживать рубеж за счет заранее подготовленных сооружений.
"После доразведки операторы БПЛА выполнили лазерное целеуказание для высокоточного поражения. Получив данные, расчет самоходной артиллерийской установки "Мста-С" группировки "Восток" выдвинулся на огневую позицию и нанес серию ударов управляемыми артиллерийскими боеприпасами "Краснополь". В результате высокоточного огневого воздействия сеть укрепленных опорных пунктов ВСУ была уничтожена вместе с оборудованными укрытиями и огневыми точками", - говорится в сообщении военного ведомства.
По информации Минобороны РФ, удар сорвал попытку противника закрепиться на данном участке и осложнил удержание подготовленных позиций.
Боевая работа РСЗО Град в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
Артиллеристы уничтожили группу ВСУ в опорном пункте в Сумской области
05:01
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьЗапорожская областьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала