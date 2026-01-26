Рейтинг@Mail.ru
ВС России освободили четыре населенных пункта в зоне СВО за прошлую неделю
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
00:40 26.01.2026
ВС России освободили четыре населенных пункта в зоне СВО за прошлую неделю
ВС России освободили четыре населенных пункта в зоне СВО за прошлую неделю
Российские военные освободили четыре населенных пункта в зоне специальной военной операции за прошедшую неделю, подсчитало РИА Новости, изучив данные Минобороны РИА Новости, 26.01.2026
2026
ВС России освободили четыре населенных пункта в зоне СВО за прошлую неделю

Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации
Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации
© РИА Новости / Евгений Биятов
Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Российские военные освободили четыре населенных пункта в зоне специальной военной операции за прошедшую неделю, подсчитало РИА Новости, изучив данные Минобороны РФ.
Как подсчитало РИА Новости, с 19 по 25 января под контроль ВС РФ перешли четыре населенных пункта: два в Харьковской области и по одному в ДНР и Запорожской области.
За период с 12 по 18 января российскими военными были освобождены пять населенных пунктов - по два в Запорожской области и ДНР и одно в Сумской области.
Военнослужащие ведут огонь из зенитной установки ЗУ-23
ПВО за неделю уничтожила 1239 украинских БПЛА над территорией России
00:20
00:20
 
