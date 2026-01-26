Рейтинг@Mail.ru
Артиллеристы уничтожили группу ВСУ в опорном пункте в Сумской области - РИА Новости, 26.01.2026
Специальная военная операция на Украине
 
05:01 26.01.2026
Артиллеристы уничтожили группу ВСУ в опорном пункте в Сумской области
Артиллеристы уничтожили группу ВСУ в опорном пункте в Сумской области
Расчет РСЗО БМ-21 "Град" тульских десантников уничтожил скопление пехоты ВСУ в опорном пункте в Сумской области, рассказали в Минобороны России. РИА Новости, 26.01.2026
безопасность, сумская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Сумская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Артиллеристы уничтожили группу ВСУ в опорном пункте в Сумской области

Расчет РСЗО "Град" уничтожил группу ВСУ в опорном пункте в Сумской области

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа РСЗО "Град" в зоне СВО
Боевая работа РСЗО Град в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Боевая работа РСЗО "Град" в зоне СВО. Архивное фото
КУРСК, 26 янв – РИА Новости. Расчет РСЗО БМ-21 "Град" тульских десантников уничтожил скопление пехоты ВСУ в опорном пункте в Сумской области, рассказали в Минобороны России.
"Получив координаты группы пехоты ВСУ, пытавшейся закрепиться в опорном пункте вблизи одного из населенных пунктов Сумской области, расчет РСЗО "Град" артиллеристов-десантников точным залпом пакета реактивных ракет накрыл указанный квадрат, уничтожив пехоту противника", - сообщили в оборонном ведомстве, комментируя работу тульских десантников.
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьСумская областьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
