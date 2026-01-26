https://ria.ru/20260126/spetsoperatsii-2070240321.html
Артиллеристы уничтожили группу ВСУ в опорном пункте в Сумской области
Артиллеристы уничтожили группу ВСУ в опорном пункте в Сумской области
Расчет РСЗО БМ-21 "Град" тульских десантников уничтожил скопление пехоты ВСУ в опорном пункте в Сумской области, рассказали в Минобороны России. РИА Новости, 26.01.2026
