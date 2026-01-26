https://ria.ru/20260126/snegopad-2070328976.html
Вильфанд предупредил о сильном снегопаде в Москве
Вильфанд предупредил о сильном снегопаде в Москве - РИА Новости, 26.01.2026
Вильфанд предупредил о сильном снегопаде в Москве
Сильный затяжной снегопад с ветром 7-12 метров в секунду ожидается в Москве уже в ночь на вторник, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра... РИА Новости, 26.01.2026
Вильфанд предупредил о сильном снегопаде в Москве
