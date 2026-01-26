Рейтинг@Mail.ru
Вильфанд предупредил о сильном снегопаде в Москве - РИА Новости, 26.01.2026
14:17 26.01.2026
Вильфанд предупредил о сильном снегопаде в Москве
Сильный затяжной снегопад с ветром 7-12 метров в секунду ожидается в Москве уже в ночь на вторник, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра... РИА Новости, 26.01.2026
Трамваи во время снегопада в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Сильный затяжной снегопад с ветром 7-12 метров в секунду ожидается в Москве уже в ночь на вторник, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"Выпущено предупреждение о сильном снеге, который начнётся уже сегодня ночью. Он будет сопровождаться ветром 7-12 метров в секунду. Снегопад длительный и сильный, он будет идти и ночью, и днём во вторник, и ночью на среду выпадет большое количество снега. Прогнозируется в отдельных районах Москвы метель и снежные заносы", - сказал Вильфанд.
Жители Нью-Йорка встали на лыжи после снегопада - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
Жители Нью-Йорка встали на лыжи после снегопада
25 января, 23:10
 
МоскваРоссияРоман ВильфандГидрометцентрПогода
 
 
