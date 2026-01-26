Рейтинг@Mail.ru
Службы "Аэрофлота" перевели на усиленный режим работы - РИА Новости, 26.01.2026
23:58 26.01.2026
Службы "Аэрофлота" перевели на усиленный режим работы
Службы "Аэрофлота" перевели на усиленный режим работы
Службы авиакомпании "Аэрофлот" переведены на усиленный режим работы на фоне прогнозов о сильном ветре и снегопаде, сообщил авиаперевозчик. РИА Новости, 26.01.2026
2026
1920
1920
true
Службы "Аэрофлота" перевели на усиленный режим работы

Службы "Аэрофлота" перевели на усиленный режим работы на фоне прогнозов погоды

© Фото : авиакомпания "Аэрофлот"Самолет Boeing 737 "авиакомпании "Аэрофлот"
Самолет Boeing 737 авиакомпании Аэрофлот - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
© Фото : авиакомпания "Аэрофлот"
Самолет Boeing 737 "авиакомпании "Аэрофлот". Архивное фото
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Службы авиакомпании "Аэрофлот" переведены на усиленный режим работы на фоне прогнозов о сильном ветре и снегопаде, сообщил авиаперевозчик.
"Производственные и клиентские службы, включая контакт-центр авиакомпании, переведены на усиленный режим работы", - говорится в сообщении.
© 2026 МИА «Россия сегодня»
