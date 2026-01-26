https://ria.ru/20260126/sluzhba-2070440722.html
Службы "Аэрофлота" перевели на усиленный режим работы
Службы "Аэрофлота" перевели на усиленный режим работы - РИА Новости, 26.01.2026
Службы "Аэрофлота" перевели на усиленный режим работы
Службы авиакомпании "Аэрофлот" переведены на усиленный режим работы на фоне прогнозов о сильном ветре и снегопаде, сообщил авиаперевозчик. РИА Новости, 26.01.2026
2026-01-26T23:58:00+03:00
2026-01-26T23:58:00+03:00
2026-01-26T23:58:00+03:00
аэрофлот
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154971/71/1549717171_0:20:900:526_1920x0_80_0_0_dfe8d68b74a9a8a67c4f02907609f82e.jpg
https://ria.ru/20260126/aeroport-2070436310.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154971/71/1549717171_87:0:814:545_1920x0_80_0_0_b2de0b563a8482986626c7697bf2c770.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
аэрофлот, происшествия
Службы "Аэрофлота" перевели на усиленный режим работы
Службы "Аэрофлота" перевели на усиленный режим работы на фоне прогнозов погоды