На Украине назвали самое популярное слово 2025 года

МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Словарь современного украинского языка "Мыслово" выбрал слово "переговоры" самым популярным словом на Украине в 2025 году.
"Словарь современного украинского языка и сленга "Мыслово "выбрал слово "переговоры" словом 2025 года. Усилиями нового старого президента США, который обещал закончить войну за 24 часа, это слово находилось в центре общественного внимания в течение всего года", - говорится в материале, опубликованном на сайте "Мыслово".
В статье отмечается, что еще одним "важным словом" прошлого слова стало слово "Мидас" - название операции НАБУ и САП по раскрытию коррупционной схемы в энергетике, в которой фигурирует соратник Владимира Зеленского, бизнесмен Тимур Миндич, а также члены правительства Украины.
В 2024 году, по данным словаря, самыми популярным словом на Украине было "бусификация", означающее принудительную мобилизацию.
Словарь "Мыслово" создали в 2012 году для фиксации неологизмов, сленга и других проявлений современного украинского языка. Слова и определения к ним присылают пользователи.