Рейтинг@Mail.ru
На Украине назвали самое популярное слово 2025 года - РИА Новости, 26.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:26 26.01.2026
https://ria.ru/20260126/slovar-2070358878.html
На Украине назвали самое популярное слово 2025 года
На Украине назвали самое популярное слово 2025 года - РИА Новости, 26.01.2026
На Украине назвали самое популярное слово 2025 года
Словарь современного украинского языка "Мыслово" выбрал слово "переговоры" самым популярным словом на Украине в 2025 году. РИА Новости, 26.01.2026
2026-01-26T16:26:00+03:00
2026-01-26T16:26:00+03:00
в мире
украина
сша
владимир зеленский
тимур миндич
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0e/2067888317_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3782038aeb7a3b9c8bdf2a09399944bb.jpg
https://ria.ru/20260126/peregovory-2070257466.html
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0e/2067888317_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_69dbfaf8ebe4b9d774b17eea5529e165.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, владимир зеленский, тимур миндич, национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
В мире, Украина, США, Владимир Зеленский, Тимур Миндич, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)
На Украине назвали самое популярное слово 2025 года

На Украине слово "переговоры" стало самым популярным словом в 2025 году

© REUTERS / Alina SmutkoКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
© REUTERS / Alina Smutko
Киев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Словарь современного украинского языка "Мыслово" выбрал слово "переговоры" самым популярным словом на Украине в 2025 году.
"Словарь современного украинского языка и сленга "Мыслово "выбрал слово "переговоры" словом 2025 года. Усилиями нового старого президента США, который обещал закончить войну за 24 часа, это слово находилось в центре общественного внимания в течение всего года", - говорится в материале, опубликованном на сайте "Мыслово".
В статье отмечается, что еще одним "важным словом" прошлого слова стало слово "Мидас" - название операции НАБУ и САП по раскрытию коррупционной схемы в энергетике, в которой фигурирует соратник Владимира Зеленского, бизнесмен Тимур Миндич, а также члены правительства Украины.
В 2024 году, по данным словаря, самыми популярным словом на Украине было "бусификация", означающее принудительную мобилизацию.
Словарь "Мыслово" создали в 2012 году для фиксации неологизмов, сленга и других проявлений современного украинского языка. Слова и определения к ним присылают пользователи.
Саммит России и США на Аляске - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
На Западе выступили с внезапным призывом о переговорах с Россией
Вчера, 09:34
 
В миреУкраинаСШАВладимир ЗеленскийТимур МиндичНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала