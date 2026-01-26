На Украине назвали самое популярное слово 2025 года

МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Словарь современного украинского языка "Мыслово" выбрал слово "переговоры" самым популярным словом на Украине в 2025 году.

"Словарь современного украинского языка и сленга "Мыслово "выбрал слово "переговоры" словом 2025 года. Усилиями нового старого президента США , который обещал закончить войну за 24 часа, это слово находилось в центре общественного внимания в течение всего года", - говорится в материале, опубликованном на сайте "Мыслово".

В 2024 году, по данным словаря, самыми популярным словом на Украине было "бусификация", означающее принудительную мобилизацию.