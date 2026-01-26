https://ria.ru/20260126/skoraya-2070259212.html
При атаке на скорую в Запорожской области пострадали два человека
При атаке на скорую в Запорожской области пострадали два человека - РИА Новости, 26.01.2026
При атаке на скорую в Запорожской области пострадали два человека
Число пострадавших при атаке украинских войск на машину скорой помощи в Васильевке Запорожской области возросло до двух, сообщил губернатор региона Евгений... РИА Новости, 26.01.2026
2026-01-26T09:44:00+03:00
2026-01-26T09:44:00+03:00
2026-01-26T11:51:00+03:00
происшествия
запорожская область
евгений балицкий
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1a/2070293063_0:168:1281:888_1920x0_80_0_0_5190f132c470f172bf5c20433438bf5e.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
запорожская область
При атаке на скорую в Запорожской области пострадали два человека
Число пострадавших при атаке на скорую в Запорожской области выросло до двух