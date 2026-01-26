Рейтинг@Mail.ru
При атаке на скорую в Запорожской области пострадали два человека
09:44 26.01.2026 (обновлено: 11:51 26.01.2026)
При атаке на скорую в Запорожской области пострадали два человека
При атаке на скорую в Запорожской области пострадали два человека - РИА Новости, 26.01.2026
При атаке на скорую в Запорожской области пострадали два человека
Число пострадавших при атаке украинских войск на машину скорой помощи в Васильевке Запорожской области возросло до двух, сообщил губернатор региона Евгений... РИА Новости, 26.01.2026
2026-01-26T09:44:00+03:00
2026-01-26T11:51:00+03:00
происшествия
запорожская область
евгений балицкий
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1a/2070293063_0:168:1281:888_1920x0_80_0_0_5190f132c470f172bf5c20433438bf5e.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
запорожская область
происшествия, запорожская область, евгений балицкий, вооруженные силы украины
Происшествия, Запорожская область, Евгений Балицкий, Вооруженные силы Украины
При атаке на скорую в Запорожской области пострадали два человека

Число пострадавших при атаке на скорую в Запорожской области выросло до двух

© Фото : Балицкий Евгений/TelegramПоследствия атаки ВСУ на машину скорой помощи в Васильевке Запорожской области
Последствия атаки ВСУ на машину скорой помощи в Васильевке Запорожской области - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
© Фото : Балицкий Евгений/Telegram
Последствия атаки ВСУ на машину скорой помощи в Васильевке Запорожской области
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв - РИА Новости. Число пострадавших при атаке украинских войск на машину скорой помощи в Васильевке Запорожской области возросло до двух, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
Ранее в минздраве региона сообщили, что беспилотник ВСУ атаковал автомобиль скорой помощи с пациентом в запорожской Васильевке, ранен водитель.
«
"Пострадали двое сотрудников скорой помощи. Медикам и пациентке оказывается помощь", - написал Балицкий в своем Telegram-канале.
По его словам, противник атаковал машину скорой помощи, когда медики доставляли в больницу женщину, получившую ранения тоже при атаке БПЛА.
"Абсолютно циничная атака. Благодарен медицинским работникам, которые в сложных условиях выполняют свой долг по спасению людей", - подчеркнул губернатор.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
ПроисшествияЗапорожская областьЕвгений БалицкийВооруженные силы Украины
 
 
