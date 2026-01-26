Рейтинг@Mail.ru
Система ПВО сбила воздушные цели над Белгородом
12:58 26.01.2026
Система ПВО сбила воздушные цели над Белгородом
происшествия
белгород
белгородская область
вячеслав гладков
происшествия, белгород, белгородская область, вячеслав гладков
Происшествия, Белгород, Белгородская область, Вячеслав Гладков
БЕЛГОРОД, 26 янв - РИА Новости. Система ПВО сбила воздушные цели над Белгородом и Белгородским округом, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Ранее в понедельник глава региона информировал, что системой ПВО сбита воздушная цель над Белгородом, Белгородским и Шебекинским округами, предварительно, пострадавших и разрушений нет
"Вновь над Белгородом и Белгородским округом сработала наша система ПВО – сбиты воздушные цели. Пострадавших нет. Информация о последствиях не поступает", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
В понедельник губернатор повторно объявлял ракетную опасность на территории Белгорода, Белгородского и Шебекинского округов, она продлилась 20 минут.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
