Система ПВО сбила воздушные цели над Белгородом
Система ПВО сбила воздушные цели над Белгородом
Система ПВО сбила воздушные цели над Белгородом и Белгородским округом, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. РИА Новости, 26.01.2026
