Тираж романа Маргариты Симоньян достиг 100 тысяч экземпляров

МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Тираж романа главного редактора международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян "В начале было Слово — в конце будет Цифра" достиг 100 тысяч экземпляров, сообщила пресс-служба издательской группы "Эксмо-АСТ".
"В начале 2026 года продажи романа Маргариты Симоньян "В начале было Слово — в конце будет Цифра" продолжают расти, поэтому тираж книги был увеличен до 100 000 экземпляров", - говорится в сообщении.
В пресс-службе уточнили, что роман остается в топе продаж и сохраняет стабильно высокий читательский интерес.
Новый роман Симоньян вышел 31 июля. В этот же день в пяти крупных книжных магазинах сети "Читай-город" в Москве все отгруженные книги раскупили за десять минут. Как ранее отмечали в издательстве "АСТ", этот роман о том, что произойдет с человечеством через 60 лет и каким будет конец света, он написан в полном соответствии с Библейскими пророчествами. Симоньян ранее уточняла, что все гонорары от продаж ее книг направляются на помощь людям.
