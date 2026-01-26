Комитет Госдумы поддержал проект о штрафах за продажу просроченных товаров

МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал палате принять в первом чтении правительственный законопроект о поэтапном введении штрафов за продажу просроченных маркированных товаров.

Согласно законопроекту предусматривается, что административная ответственность за правонарушение будет применяться при продаже с 1 марта по 30 июня 2026 года биологически активных добавок к пище, пива, напитков, изготавливаемых на основе пива, и отдельных видов слабоалкогольных напитков, а с 1 июля 2026 года всех товаров подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации.

Устанавливается, что при продаже просроченных маркированных товаров, зафиксированным системой мониторинга, будет грозить штраф в размере 10 тысяч рублей за каждый проданный товар для индивидуальных предпринимателей и 20 тысяч рублей - для юридических лиц.

Также законопроектом устанавливается штраф за продажу юрлицом или ИП маркированной табачной продукции выше максимальной розничной цены после получения ими информации о введении такого запрета из информационной системы мониторинга. За данное правонарушение предлагается установить ответственность в размере 5 тысяч рублей - в случае если было продано не более 100 единиц в одном объекте розничной торговли за день, 50 тысяч рублей - если было продано более 100, но не более 1000 единиц за день, 500 тысяч рублей - если было продано более 1000 единиц за день.