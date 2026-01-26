Рейтинг@Mail.ru
Комитет Госдумы поддержал проект о штрафах за продажу просроченных товаров - РИА Новости, 26.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:02 26.01.2026
https://ria.ru/20260126/shtraf-2070312741.html
Комитет Госдумы поддержал проект о штрафах за продажу просроченных товаров
Комитет Госдумы поддержал проект о штрафах за продажу просроченных товаров - РИА Новости, 26.01.2026
Комитет Госдумы поддержал проект о штрафах за продажу просроченных товаров
Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал палате принять в первом чтении правительственный законопроект о поэтапном введении штрафов... РИА Новости, 26.01.2026
2026-01-26T13:02:00+03:00
2026-01-26T13:02:00+03:00
общество
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148637/15/1486371569_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_0af150c80d95c9e4801d684dd602aa52.jpg
https://ria.ru/20260126/flag-2070234720.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148637/15/1486371569_151:0:2882:2048_1920x0_80_0_0_1503e12ccdf4033436b6345ea3f92826.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, госдума рф
Общество, Госдума РФ
Комитет Госдумы поддержал проект о штрафах за продажу просроченных товаров

Комитет ГД одобрил проект о введении штрафов за продажу просроченных товаров

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал палате принять в первом чтении правительственный законопроект о поэтапном введении штрафов за продажу просроченных маркированных товаров.
Согласно законопроекту предусматривается, что административная ответственность за правонарушение будет применяться при продаже с 1 марта по 30 июня 2026 года биологически активных добавок к пище, пива, напитков, изготавливаемых на основе пива, и отдельных видов слабоалкогольных напитков, а с 1 июля 2026 года всех товаров подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации.
Устанавливается, что при продаже просроченных маркированных товаров, зафиксированным системой мониторинга, будет грозить штраф в размере 10 тысяч рублей за каждый проданный товар для индивидуальных предпринимателей и 20 тысяч рублей - для юридических лиц.
Также законопроектом устанавливается штраф за продажу юрлицом или ИП маркированной табачной продукции выше максимальной розничной цены после получения ими информации о введении такого запрета из информационной системы мониторинга. За данное правонарушение предлагается установить ответственность в размере 5 тысяч рублей - в случае если было продано не более 100 единиц в одном объекте розничной торговли за день, 50 тысяч рублей - если было продано более 100, но не более 1000 единиц за день, 500 тысяч рублей - если было продано более 1000 единиц за день.
Такие же штрафы предусматриваются за неисполнение юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем установленного запрета продажи табачной или никотинсодержащей продукции ниже максимальной розничной цены после получения ими информации о введении такого запрета из государственной информационной системы мониторинга.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
В Госдуме предложили размещать флаг России во всех новых жилых кварталах
Вчера, 01:50
 
ОбществоГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала