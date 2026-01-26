Комитет Госдумы поддержал проект о штрафах за продажу просроченных товаров

МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал палате принять в первом чтении правительственный законопроект о поэтапном введении штрафов за продажу просроченных маркированных товаров.
Согласно законопроекту предусматривается, что административная ответственность за правонарушение будет применяться при продаже с 1 марта по 30 июня 2026 года биологически активных добавок к пище, пива, напитков, изготавливаемых на основе пива, и отдельных видов слабоалкогольных напитков, а с 1 июля 2026 года всех товаров подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации.
Устанавливается, что при продаже просроченных маркированных товаров, зафиксированным системой мониторинга, будет грозить штраф в размере 10 тысяч рублей за каждый проданный товар для индивидуальных предпринимателей и 20 тысяч рублей - для юридических лиц.
Также законопроектом устанавливается штраф за продажу юрлицом или ИП маркированной табачной продукции выше максимальной розничной цены после получения ими информации о введении такого запрета из информационной системы мониторинга. За данное правонарушение предлагается установить ответственность в размере 5 тысяч рублей - в случае если было продано не более 100 единиц в одном объекте розничной торговли за день, 50 тысяч рублей - если было продано более 100, но не более 1000 единиц за день, 500 тысяч рублей - если было продано более 1000 единиц за день.
Такие же штрафы предусматриваются за неисполнение юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем установленного запрета продажи табачной или никотинсодержащей продукции ниже максимальной розничной цены после получения ими информации о введении такого запрета из государственной информационной системы мониторинга.