https://ria.ru/20260126/shtraf-2070236681.html
В ГД рассказали о штрафах за публикацию данных в домовых чатах без согласия
В ГД рассказали о штрафах за публикацию данных в домовых чатах без согласия - РИА Новости, 26.01.2026
В ГД рассказали о штрафах за публикацию данных в домовых чатах без согласия
Штраф в размере до 200 тысяч рублей или лишение свободы сроком до двух лет могут грозить за распространение в домовых чатах многоквартирных домов (МКД) личной... РИА Новости, 26.01.2026
2026-01-26T02:49:00+03:00
2026-01-26T02:49:00+03:00
2026-01-26T02:49:00+03:00
общество
россия
александр якубовский
владимир путин
госдума рф
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1b/1948622346_0:0:3620:2037_1920x0_80_0_0_a722822a79980a5e8a9c2787e0f82145.jpg
https://ria.ru/20260120/shtraf-2068927159.html
https://ria.ru/20260120/shtraf-2068924104.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1b/1948622346_427:0:3158:2048_1920x0_80_0_0_0bf4d96376f921b05774c7fca74dbe7c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, александр якубовский, владимир путин, госдума рф, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
Общество, Россия, Александр Якубовский, Владимир Путин, Госдума РФ, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России)
В ГД рассказали о штрафах за публикацию данных в домовых чатах без согласия
РИА Новости: за публикацию данных в домовых чатах без согласия грозит штраф
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Штраф в размере до 200 тысяч рублей или лишение свободы сроком до двух лет могут грозить за распространение в домовых чатах многоквартирных домов (МКД) личной информации граждан без их согласия, рассказал РИА Новости член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.
"Если домовой чат используется для обсуждения общедомовых вопросов и в нем состоит значительное количество участников, сообщения в нем нередко признаются публичными. Незаконное распространение персональных данных без согласия влечет административную ответственность по статье 13.11 КоАП РФ
со штрафом для граждан до 15 тысяч рублей, а в отдельных случаях и уголовную ответственность по статье 137 УК РФ, предусматривающей штраф до 200 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до двух лет", - сказал Якубовский
.
Парламентарий уточнил, что под персональными данными понимается публикация адресов, телефонов или иной личной информации.
"Важно понимать, что анонимность в мессенджерах не освобождает от ответственности. Скриншоты переписки, показания участников чата и данные, получаемые от администраторов сервисов, принимаются судами в качестве доказательств", - заключил он.
Президент РФ Владимир Путин
28 декабря подписал закон, обязывающий управляющие компании, ресурсоснабжающие организации и региональных операторов по ТКО взаимодействовать с жильцами МКД через домовые чаты на платформе Mах в порядке, установленном Минстроем
России.