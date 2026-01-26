Рейтинг@Mail.ru
В ГД рассказали о штрафах за публикацию данных в домовых чатах без согласия - РИА Новости, 26.01.2026
02:49 26.01.2026
В ГД рассказали о штрафах за публикацию данных в домовых чатах без согласия
Штраф в размере до 200 тысяч рублей или лишение свободы сроком до двух лет могут грозить за распространение в домовых чатах многоквартирных домов (МКД) личной... РИА Новости, 26.01.2026
общество, россия, александр якубовский, владимир путин, госдума рф, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
Общество, Россия, Александр Якубовский, Владимир Путин, Госдума РФ, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России)
Здание Государственной думы России
Здание Государственной думы России . Архивное фото
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Штраф в размере до 200 тысяч рублей или лишение свободы сроком до двух лет могут грозить за распространение в домовых чатах многоквартирных домов (МКД) личной информации граждан без их согласия, рассказал РИА Новости член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.
"Если домовой чат используется для обсуждения общедомовых вопросов и в нем состоит значительное количество участников, сообщения в нем нередко признаются публичными. Незаконное распространение персональных данных без согласия влечет административную ответственность по статье 13.11 КоАП РФ со штрафом для граждан до 15 тысяч рублей, а в отдельных случаях и уголовную ответственность по статье 137 УК РФ, предусматривающей штраф до 200 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до двух лет", - сказал Якубовский.
Парламентарий уточнил, что под персональными данными понимается публикация адресов, телефонов или иной личной информации.
"Важно понимать, что анонимность в мессенджерах не освобождает от ответственности. Скриншоты переписки, показания участников чата и данные, получаемые от администраторов сервисов, принимаются судами в качестве доказательств", - заключил он.
Президент РФ Владимир Путин 28 декабря подписал закон, обязывающий управляющие компании, ресурсоснабжающие организации и региональных операторов по ТКО взаимодействовать с жильцами МКД через домовые чаты на платформе Mах в порядке, установленном Минстроем России.
ОбществоРоссияАлександр ЯкубовскийВладимир ПутинГосдума РФМинистерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России)
 
 
