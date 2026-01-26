В ГД рассказали о штрафах за публикацию данных в домовых чатах без согласия

МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Штраф в размере до 200 тысяч рублей или лишение свободы сроком до двух лет могут грозить за распространение в домовых чатах многоквартирных домов (МКД) личной информации граждан без их согласия, рассказал РИА Новости член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.