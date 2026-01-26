Рейтинг@Mail.ru
В Шереметьево предупредили о возможных задержках в обслуживании
17:11 26.01.2026 (обновлено: 19:08 26.01.2026)
В Шереметьево предупредили о возможных задержках в обслуживании
Возможны задержки в обслуживании пассажиров и корректировки расписания рейсов в московском аэропорту "Шереметьево" из-за сбоя в системе бронирования Leonardo,... РИА Новости, 26.01.2026
2026
происшествия, шереметьево (аэропорт)
В Шереметьево предупредили о возможных задержках в обслуживании

МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Возможны задержки в обслуживании пассажиров и корректировки расписания рейсов в московском аэропорту "Шереметьево" из-за сбоя в системе бронирования Leonardo, сообщили в аэропорту.
"Возможны задержки в обслуживании пассажиров в связи с глобальным сбоем в российской системе бронирования Leonardo, которая произведена компанией Сирена-Тревел. По независящим от аэропорта и авиакомпании причинам возможны корректировки в расписании рейсов", - говорится в сообщении.
