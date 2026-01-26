В Шереметьево предупредили о возможных задержках в обслуживании

"Возможны задержки в обслуживании пассажиров в связи с глобальным сбоем в российской системе бронирования Leonardo, которая произведена компанией Сирена-Тревел. По независящим от аэропорта и авиакомпании причинам возможны корректировки в расписании рейсов", - говорится в сообщении.