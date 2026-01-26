https://ria.ru/20260126/sheremetevo-2070372946.html
В Шереметьево предупредили о возможных задержках в обслуживании
Возможны задержки в обслуживании пассажиров и корректировки расписания рейсов в московском аэропорту "Шереметьево" из-за сбоя в системе бронирования Leonardo,... РИА Новости, 26.01.2026
2026-01-26T17:11:00+03:00
2026-01-26T17:11:00+03:00
2026-01-26T19:08:00+03:00
происшествия
шереметьево (аэропорт)
Происшествия, Шереметьево (аэропорт)
В Шереметьево возможны задержки в обслуживании из-за сбоя в системе Leonardo