Подразделения "Севера" заняли более выгодные рубежи в зоне СВО
Подразделения "Севера" заняли более выгодные рубежи в зоне СВО
ВСУ за сутки потеряли до 150 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило министерство обороны РФ. РИА Новости, 26.01.2026
Подразделения "Севера" заняли более выгодные рубежи в зоне СВО
ВСУ потеряли до 150 военных в зоне действия "Севера"