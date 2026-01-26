https://ria.ru/20260126/serebro-2070236820.html
Цена на серебро впервые в истории превысила 104 доллара
Цена на серебро впервые в истории превысила 104 доллара - РИА Новости, 26.01.2026
Цена на серебро впервые в истории превысила 104 доллара
Биржевая цена на серебро в понедельник впервые в истории превысила отметку в 104 доллара, следует из данных торгов. РИА Новости, 26.01.2026
2026-01-26T02:50:00+03:00
Новости
Цена на серебро впервые в истории превысила 104 доллара
Цена на серебро впервые в истории превысила 104 доллара за тройскую унцию