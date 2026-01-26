Рейтинг@Mail.ru
Цена на серебро впервые в истории превысила 104 доллара
02:50 26.01.2026
Цена на серебро впервые в истории превысила 104 доллара
Цена на серебро впервые в истории превысила 104 доллара
Биржевая цена на серебро в понедельник впервые в истории превысила отметку в 104 доллара, следует из данных торгов. РИА Новости, 26.01.2026
Цена на серебро впервые в истории превысила 104 доллара

Цена на серебро впервые в истории превысила 104 доллара за тройскую унцию

МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Биржевая цена на серебро в понедельник впервые в истории превысила отметку в 104 доллара, следует из данных торгов.
По состоянию на 02.43 мск цена мартовского фьючерса на серебро на нью-йоркской бирже Comex поднималась до 104,620 доллара за унцию. Показатель впервые поднялся выше уровня в 104 доллара.
Цена на золото впервые в истории превысила пять тысяч долларов
