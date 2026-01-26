Вучичу советовали закрыть российские СМИ в Сербии

БЕЛГРАД, 26 янв – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что руководство одной из европейских стран советовало ему закрыть российские СМИ в Сербии, чтобы ускорить евроинтеграцию Сербии.
"Я лично звонил президенту одной страны и премьеру другой страны до декабря. Мне посоветовали из Брюсселя, сказали, что Еврокомиссия хочет предложить открытие кластера номер три переговорной платформы (о вступлении в ЕС - ред.). Он мне сказал: "Закройте российские СМИ в Сербии, мы поддержим открытие кластера номер три", - заявил Вучич в эфире TV Blic.
По его словам, он поблагодарил за совет и перевел тему разговора на спорт.
Официальный Белград ранее выражал надежду, что Брюссель в 2025 году откроет кластер номер три (всего их восемь) переговорной платформы о вступлении Сербии в ЕС, который включает главы о СМИ, налоговой политике, социальной политике, предпринимательстве, образовании и культуре, будет политическим решением, но этого пока не произошло.
