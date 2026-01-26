Рейтинг@Mail.ru
Вучичу советовали закрыть российские СМИ в Сербии - РИА Новости, 26.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:46 26.01.2026
https://ria.ru/20260126/serbija-2070395768.html
Вучичу советовали закрыть российские СМИ в Сербии
Вучичу советовали закрыть российские СМИ в Сербии - РИА Новости, 26.01.2026
Вучичу советовали закрыть российские СМИ в Сербии
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что руководство одной из европейских стран советовало ему закрыть российские СМИ в Сербии, чтобы ускорить... РИА Новости, 26.01.2026
2026-01-26T18:46:00+03:00
2026-01-26T18:46:00+03:00
в мире
сербия
брюссель
белград (город)
александр вучич
евросоюз
еврокомиссия
вгтрк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/05/1855949378_0:1594:2048:2745_1920x0_80_0_0_a5d6858da2e7699e38e86016394abf04.jpg
https://ria.ru/20260125/rossiya-2070079589.html
сербия
брюссель
белград (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/05/1855949378_0:1210:2048:2745_1920x0_80_0_0_b7c2d6bf40aeb8252a5ea2d4f46ad059.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сербия, брюссель, белград (город), александр вучич, евросоюз, еврокомиссия, вгтрк
В мире, Сербия, Брюссель, Белград (город), Александр Вучич, Евросоюз, Еврокомиссия, ВГТРК
Вучичу советовали закрыть российские СМИ в Сербии

Вучич: руководство европейской страны советовало закрыть российские СМИ в Сербии

© AP Photo / Darko VojinovicПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
© AP Photo / Darko Vojinovic
Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БЕЛГРАД, 26 янв – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что руководство одной из европейских стран советовало ему закрыть российские СМИ в Сербии, чтобы ускорить евроинтеграцию Сербии.
"Я лично звонил президенту одной страны и премьеру другой страны до декабря. Мне посоветовали из Брюсселя, сказали, что Еврокомиссия хочет предложить открытие кластера номер три переговорной платформы (о вступлении в ЕС - ред.). Он мне сказал: "Закройте российские СМИ в Сербии, мы поддержим открытие кластера номер три", - заявил Вучич в эфире TV Blic.
По его словам, он поблагодарил за совет и перевел тему разговора на спорт.
В Сербии работают представительства российских информационных агентств, телеканалов ВГТРК и НТВ, а также RT и радиостанции Sputnik.
Официальный Белград ранее выражал надежду, что Брюссель в 2025 году откроет кластер номер три (всего их восемь) переговорной платформы о вступлении Сербии в ЕС, который включает главы о СМИ, налоговой политике, социальной политике, предпринимательстве, образовании и культуре, будет политическим решением, но этого пока не произошло.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
Дружба России с Сербией спасена. Но дорогой ценой
25 января, 08:00
 
В миреСербияБрюссельБелград (город)Александр ВучичЕвросоюзЕврокомиссияВГТРК
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала