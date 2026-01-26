Парламентарии Карелии поздравили семью Филипповых с Днем многодетной семьи

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Председатель Законодательного собрания Республики Карелия Элиссан Шандалович и вице-спикер парламента Ольга Шмаеник поздравили в Ведлозере семью Филипповых, где воспитываются 12 детей, с Днем многодетной семьи, сообщает пресс-служба Заксобрания региона.

Супруги Иван и Людмила рассказали о своей семье. В этом году они отметят 28-ю годовщину брака, у них восемь дочерей и четыре сына. Старшей Дарье 27 лет, и она сама уже многодетная мама, а младшей Анастасии всего 4 года. Недавно женился старший сын. Когда вся семья с детьми и внуками собирается вместе, их уже 19 человек.

Многодетной семье помогают меры господдержки. На бесплатно предоставленном участке построили дом с привлечением средств социального контракта и материнского капитала.

"Одна из самых востребованных мер социальной поддержки, которая работает в Карелии на протяжении многих лет, – это наш региональный материнский капитал. За все время действия этой программы более 13 тысяч семей им воспользовались. Мы постоянно совершенствуем механизм и предусматриваем новые возможности для использования регионального материнского капитала", – приводит пресс-служба слова Шмаеник.

Вице-спикер парламента также отметила, что закон о региональном маткапитале – это закон для людей, и при работе над ним учитываются запросы карельских семей. Так, последнее нововведение – включение оплаты образовательных услуг, секций и кружков для детей в направления использования маткапитала.

Семья вложила в строительство дома также федеральное денежное поощрение в 1 миллион рублей. А 1 миллион рублей, который получают в республике обладательницы звания "Мать-героиня", помогли погасить кредит на автомобиль. Депутаты напомнили, что глава большого семейства по региональному закону имеет право получить еще один земельный участок, так как 22 года работает сельским пожарным.

На вопрос парламентариев о том, в каких видах поддержки многодетные родители видят необходимость, Филипповы назвали денежную помощь при покупке микроавтобуса для таких больших семей.

"В нашей республике 7 тысяч многодетных семей. Это наша гордость, и мы стараемся окружить эти семьи максимальной заботой и вниманием. Работаем в этом плане вместе – и Законодательное собрание Карелии, и правительство, и глава республики, и местное самоуправление. И конечно, родители подсказывают, что нужно и важно для семей. Сейчас у нас действуют более 15 мер поддержки многодетных семей, есть предложения на будущее, потому что появляются новые потребности", – указал Шандалович.

Спикер карельского парламента добавил, что их главная задача – создать условия, чтобы таких счастливых многодетных крепких семей становилось больше.