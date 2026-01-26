https://ria.ru/20260126/sdelki-2070418586.html
В Госдуме предложили обязать банки использовать ИИ для проверки сделок
В Госдуме предложили обязать банки использовать ИИ для проверки сделок - РИА Новости, 26.01.2026
В Госдуме предложили обязать банки использовать ИИ для проверки сделок
Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" во главе с вице-спикером Владиславом Даванковым предложили обязать банки использовать искусственный интеллект (ИИ) для... РИА Новости, 26.01.2026
2026-01-26T20:48:00+03:00
2026-01-26T20:48:00+03:00
2026-01-26T22:56:00+03:00
В Госдуме предложили обязать банки использовать ИИ для проверки сделок
РИА Новости: в ГД предложили обязать банки использовать ИИ для проверки сделок
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" во главе с вице-спикером Владиславом Даванковым предложили обязать банки использовать искусственный интеллект (ИИ) для проверки законности сделок и разблокировки счетов.
Обращение с соответствующим предложением было направлено главе Центрального банка РФ Эльвире Набиуллиной. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.
«
"Считаем необходимым законодательно обязать банки внедрить искусственный интеллект в процесс проверки документов, подтверждающих законность банковских операций, с целью оперативной разблокировки счетов добросовестных клиентов", - сказано в документе.
Авторы инициативы считают, что внедрение автоматизированных алгоритмов машинного обучения для поверки банковских документов помогло бы оперативно анализировать предоставленные клиентами документы: платежные поручения, договоры, счета, пояснительные записки и прочие доказательства добросовестности операции.
Парламентарии отмечают, что реализация данных мер позволит сбалансировать борьбу с мошенничеством и защиту законопослушных клиентов.
"Банки сохранят возможность блокировать подозрительные операции, но при предъявлении доказательств легальности сделок разблокировка будет происходить практически мгновенно", - заключается в документе.