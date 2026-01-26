Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме предложили обязать банки использовать ИИ для проверки сделок - РИА Новости, 26.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:48 26.01.2026 (обновлено: 22:56 26.01.2026)
https://ria.ru/20260126/sdelki-2070418586.html
В Госдуме предложили обязать банки использовать ИИ для проверки сделок
В Госдуме предложили обязать банки использовать ИИ для проверки сделок - РИА Новости, 26.01.2026
В Госдуме предложили обязать банки использовать ИИ для проверки сделок
Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" во главе с вице-спикером Владиславом Даванковым предложили обязать банки использовать искусственный интеллект (ИИ) для... РИА Новости, 26.01.2026
2026-01-26T20:48:00+03:00
2026-01-26T22:56:00+03:00
технологии
экономика
госдума рф
центральный банк рф (цб рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/19/1935641275_0:146:3070:1873_1920x0_80_0_0_09b98dd697f00bb2c28b8acc6f9086f5.jpg
https://ria.ru/20250919/tsb-2043070424.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/19/1935641275_298:0:3029:2048_1920x0_80_0_0_4a1a7ba8773ba1f7423684b566d772ec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, экономика, госдума рф, центральный банк рф (цб рф)
Технологии, Экономика, Госдума РФ, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
В Госдуме предложили обязать банки использовать ИИ для проверки сделок

РИА Новости: в ГД предложили обязать банки использовать ИИ для проверки сделок

© iStock.com / KerkezСотрудник банка с клиентом
Сотрудник банка с клиентом - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
© iStock.com / Kerkez
Сотрудник банка с клиентом
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" во главе с вице-спикером Владиславом Даванковым предложили обязать банки использовать искусственный интеллект (ИИ) для проверки законности сделок и разблокировки счетов.
Обращение с соответствующим предложением было направлено главе Центрального банка РФ Эльвире Набиуллиной. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.
«
"Считаем необходимым законодательно обязать банки внедрить искусственный интеллект в процесс проверки документов, подтверждающих законность банковских операций, с целью оперативной разблокировки счетов добросовестных клиентов", - сказано в документе.
Авторы инициативы считают, что внедрение автоматизированных алгоритмов машинного обучения для поверки банковских документов помогло бы оперативно анализировать предоставленные клиентами документы: платежные поручения, договоры, счета, пояснительные записки и прочие доказательства добросовестности операции.
Парламентарии отмечают, что реализация данных мер позволит сбалансировать борьбу с мошенничеством и защиту законопослушных клиентов.
"Банки сохранят возможность блокировать подозрительные операции, но при предъявлении доказательств легальности сделок разблокировка будет происходить практически мгновенно", - заключается в документе.
Центральный банк России - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
ЦБ рассказал о применении ИИ в своей работе
19 сентября 2025, 19:03
 
ТехнологииЭкономикаГосдума РФЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала