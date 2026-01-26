Рейтинг@Mail.ru
Минтранс и Росавиация минимизируют влияние сбоя в Leonardo на расписание - РИА Новости, 26.01.2026
16:46 26.01.2026
Минтранс и Росавиация минимизируют влияние сбоя в Leonardo на расписание
Минтранс и Росавиация минимизируют влияние сбоя в Leonardo на расписание
россия
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
министерство транспорта рф (минтранс россии)
россия
Россия, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Министерство транспорта РФ (Минтранс России)
Минтранс и Росавиация минимизируют влияние сбоя в Leonardo на расписание

Минтранс и Росавиация минимизируют влияние сбоя в Leonardo на расписание полетов

МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Минтранс РФ и Росавиация с авиакомпаниями и аэропортами работают над минимизацией влияния сложностей в работе системы бронирования Leonardo на расписание полетов, сообщило ведомство.
"Специалисты обоих ведомств вместе с авиакомпаниями и аэропортами работают над тем, чтобы минимизировать влияние возникших сложностей в работе системы бронирования Leonardo на расписание полетов", - говорится в сообщении Минтранса.
Сбой в системе бронирования Leonardo повлияет на планы тысяч авиапассажиров
