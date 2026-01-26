https://ria.ru/20260126/sboy-2070358375.html
Источник сообщил о скором восстановлении системы бронирования Leonardo
Источник сообщил о скором восстановлении системы бронирования Leonardo
Проблема со сбоем в системе бронирования Leonardo будет устранена в ближайшее время, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. РИА Новости, 26.01.2026
2026-01-26T16:20:00+03:00
2026-01-26T16:29:00+03:00
Источник сообщил о скором восстановлении системы бронирования Leonardo
Cбой в системе бронирования Leonardo устранят в ближайшее время