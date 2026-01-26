Рейтинг@Mail.ru
Источник сообщил о скором восстановлении системы бронирования Leonardo - РИА Новости, 26.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:20 26.01.2026 (обновлено: 16:29 26.01.2026)
https://ria.ru/20260126/sboy-2070358375.html
Источник сообщил о скором восстановлении системы бронирования Leonardo
Источник сообщил о скором восстановлении системы бронирования Leonardo - РИА Новости, 26.01.2026
Источник сообщил о скором восстановлении системы бронирования Leonardo
Проблема со сбоем в системе бронирования Leonardo будет устранена в ближайшее время, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. РИА Новости, 26.01.2026
2026-01-26T16:20:00+03:00
2026-01-26T16:29:00+03:00
технологии
общество
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/08/1837163893_0:51:2698:1569_1920x0_80_0_0_a341159ed86c3a765c296d286bdc9c07.jpg
https://ria.ru/20260126/samolet-2070358535.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/08/1837163893_0:0:2698:2025_1920x0_80_0_0_c3fa3cf303476e2329447b89e55695fa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, общество, россия
Технологии, Общество, Россия
Источник сообщил о скором восстановлении системы бронирования Leonardo

Cбой в системе бронирования Leonardo устранят в ближайшее время

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкИнформационные технологии
Информационные технологии - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Информационные технологии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Проблема со сбоем в системе бронирования Leonardo будет устранена в ближайшее время, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
"Нам сообщают, что вот-вот проблема будет устранена", - сказал собеседник агентства.
Самолет авиакомпании Победа - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
"Победа" ограничила оформление билетов из-за сбоя в системе бронирования
Вчера, 16:21
 
ТехнологииОбществоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала