Сбой в системе бронирования затронул белорусскую "Белавиа"
Сбой в системе бронирования затронул белорусскую "Белавиа" - РИА Новости, 26.01.2026
Сбой в системе бронирования затронул белорусскую "Белавиа"
Сбой в работе системы бронирования Leonardo сделал невозможным операции с билетами белорусского национального перевозчика "Белавиа", сообщила пресс-служба... РИА Новости, 26.01.2026
Сбой в системе бронирования затронул белорусскую "Белавиа"
