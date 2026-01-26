Сбой в системе бронирования затронул белорусскую "Белавиа"

"Из-за масштабного технического сбоя в системе бронирования Leonardo ("Сирена-Трэвел") в Belavia временно недоступны операции по оформлению, изменению и возврату авиабилетов, а также приобретению дополнительных услуг во всех каналах продаж: на сайте belavia.by, в офисах продаж и у агентов", - говорится в сообщении.