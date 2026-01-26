Рейтинг@Mail.ru
Сбой в системе бронирования затронул белорусскую "Белавиа" - РИА Новости, 26.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:24 26.01.2026
https://ria.ru/20260126/sboj-2070377195.html
Сбой в системе бронирования затронул белорусскую "Белавиа"
Сбой в системе бронирования затронул белорусскую "Белавиа" - РИА Новости, 26.01.2026
Сбой в системе бронирования затронул белорусскую "Белавиа"
Сбой в работе системы бронирования Leonardo сделал невозможным операции с билетами белорусского национального перевозчика "Белавиа", сообщила пресс-служба... РИА Новости, 26.01.2026
2026-01-26T17:24:00+03:00
2026-01-26T17:24:00+03:00
технологии
россия
белавиа
аэрофлот
azur air
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0c/1758705213_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_94b0fdd9dd088a2f71c68af0c08ca20d.jpg
https://ria.ru/20260126/samolet-2070375821.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0c/1758705213_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_639c188a6bb44fe53428803433518892.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, россия, белавиа, аэрофлот, azur air, происшествия
Технологии, Россия, Белавиа, Аэрофлот, Azur Air, Происшествия
Сбой в системе бронирования затронул белорусскую "Белавиа"

Сбой в системе бронирования Leonardo затронул белорусскую "Белавиа"

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСамолет белорусской авиакомпании "Белавиа"
Самолет белорусской авиакомпании Белавиа - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Самолет белорусской авиакомпании "Белавиа". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МИНСК, 26 янв - РИА Новости. Сбой в работе системы бронирования Leonardo сделал невозможным операции с билетами белорусского национального перевозчика "Белавиа", сообщила пресс-служба компании.
"Из-за масштабного технического сбоя в системе бронирования Leonardo ("Сирена-Трэвел") в Belavia временно недоступны операции по оформлению, изменению и возврату авиабилетов, а также приобретению дополнительных услуг во всех каналах продаж: на сайте belavia.by, в офисах продаж и у агентов", - говорится в сообщении.
В компании выразили надежду на скорое возобновление работы системы.
Ранее несколько авиакомпаний России, среди которых "Аэрофлот", "Победа", Azur Air, сообщили, что из-за сбоя в системе бронирования Leonardo временно ограничены регистрация пассажиров и багажа, а также приобретение дополнительных услуг.
Аэропорт Мурманска - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
В Мурманске регистрация пассажиров и багажа проводится в ручном режиме
Вчера, 17:19
 
ТехнологииРоссияБелавиаАэрофлотAzur AirПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала