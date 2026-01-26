https://ria.ru/20260126/sarkozi-2070383147.html
СМИ: Саркози обратился в суд, чтобы избежать ношения электронного браслета
СМИ: Саркози обратился в суд, чтобы избежать ношения электронного браслета - РИА Новости, 26.01.2026
СМИ: Саркози обратился в суд, чтобы избежать ношения электронного браслета
Бывший президент Франции Николя Саркози обратился в суд, чтобы избежать ношения электронного браслета второй раз в рамках приговора по делу о счетах его... РИА Новости, 26.01.2026
2026-01-26T17:52:00+03:00
2026-01-26T17:52:00+03:00
2026-01-26T17:52:00+03:00
в мире
франция
париж
николя саркози
франция
париж
СМИ: Саркози обратился в суд, чтобы избежать ношения электронного браслета
franceinfo: Саркози обратился в суд, чтобы избежать электронного браслета
ПАРИЖ, 26 янв – РИА Новости.
Бывший президент Франции Николя Саркози обратился в суд, чтобы избежать ношения электронного браслета второй раз в рамках приговора по делу о счетах его избирательной кампании 2012 года, сообщила в понедельник радиостанция franceinfo
со ссылкой на источник.
В ноябре 2025 года Кассационный суд Франции
отклонил апелляцию Саркози
и подтвердил вынесенный ему приговор: шесть месяцев ограничения свободы, которые он должен провести дома с электронным браслетом, и штраф в размере 3750 евро.
"Николя Саркози начал (судебную – ред.) процедуру, чтобы попытаться избежать ношения электронного браслета", - говорится в материале.
До этого экс-президента уже приговаривали к году ношения электронного браслета и еще двум годам условно по делу о "прослушке". В 2025 году он проходил с устройством чуть более трёх месяцев, которое с него сняли досрочно из-за его возраста. В связи с этим адвокаты Саркози подали ходатайство, чтобы его освободили от необходимости носить браслет повторно, передает радиостанция. Суд Парижа
должен рассмотреть прошение 23 февраля, сообщает franceinfo.
Приговор Саркози по делу, получившему известность, как процесс "Бигмалион", был вынесен в первой инстанции в 2021 году. Согласно обвинению, Саркози потратил на свою кампанию 2012 года 42,7 миллиона евро, тогда как разрешенная сумма 22,5 миллиона евро. Как следует из приговора, экс-президент знал об установленном законом пороге расходов и его предупреждали о возможном превышении. Тем не менее, он продолжил предвыборные митинги.