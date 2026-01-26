СМИ: Саркози обратился в суд, чтобы избежать ношения электронного браслета

Приговор Саркози по делу, получившему известность, как процесс "Бигмалион", был вынесен в первой инстанции в 2021 году. Согласно обвинению, Саркози потратил на свою кампанию 2012 года 42,7 миллиона евро, тогда как разрешенная сумма 22,5 миллиона евро. Как следует из приговора, экс-президент знал об установленном законом пороге расходов и его предупреждали о возможном превышении. Тем не менее, он продолжил предвыборные митинги.